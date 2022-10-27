«Нужно больше всего на свете». Украина к концу ноября получит системы противовоздушной обороны NASAMS — Остин 27 октября, 23:55 Система противовоздушной обороны NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Украина в начале ноября 2022 года получит от США системы противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом заявил министр обороны Ллойд Остин, сообщает The Washington Post.

«Сейчас то, что (украинцам — ред.) нужно больше всего на свете — это возможности противовоздушной обороны», — сказал Остин, отметив, что «мы настойчиво добиваемся, чтобы они получили NASAMS, и мы ожидаем, что в начале следующего месяца мы сможем дать им эту возможность».

Видео дня

Газета уточняет, что это заявление Остина — первый случай, когда высокопоставленный чиновник США назвал точную дату, когда Киев может ожидать получения системы противовоздушной обороны NASAMS. Ранее Пентагон указывал, что находится в процессе закупки двух этих зенитно-ракетных комплексов средней дальности.

The Washington Post пишет, что представители Украины все еще настаивают на том, что им нужны ATACMS американского производства, которые могут запускать ракеты на расстояние до 300 км для поражения целей в Крыму, в том числе объектов, которые используют для запуска беспилотников иранского производства. Но лидеры США против, ведь украинские военные якобы могут использовать возможности для нанесения ударов по территории России.

Инфографика: НВ

В целом Украина ожидает восемь батарей NASAMS от США. Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, включая еще шесть дополнительных батарей NASAMS и соответствующие снаряды к ним.

1 сентября заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте заявил, что системы NASAMS принесут реальную пользу на поле боя в Украине.