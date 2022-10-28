«Валдайская» речь Путина стала новым свидетельством того, что РФ ведет войну как геноцид против украинцев — оценки и карты ISW 28 октября, 06:48 Массовое захоронение жертв российского террора в освобожденном Лимане (Донецкая область), на фото — могилы детей 2019 и 2021 годов рождения (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российский диктатор Владимир Путин продолжает отвергать идею суверенитета Украины, что принципиально несовместимо с серьезными переговорами о завершении войны. Более того, его выступление в дискуссионном клубе Валдай еще раз подтверждает, что войну России против Украины мир должен рассматривать как акт геноцида.

Об этом в своей новой сводке по итогам 27 октября сообщает Институт изучения войны (ISW).

Его аналитики сосредоточили внимание на пространной псевдоисторической речи Путина в дискуссионном клубе Валдай, в которой диктатор продолжил отрицать украинский суверенитет. Путин заявил, что «единственным серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности» якобы «могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину». ISW акцентирует внимание и на других подобных бредовых утверждениях Путина: якобы «историческим фактом» является то, что украинцы и россияне по своей сути являются «одним народом», ошибочно разделенным на «разные государства». А днем ранее Путин заявил, что Украина будто бы "потеряла суверенитет" и стала вассалом НАТО.

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«Заявления Путина отвергают тот юридический факт, что Украина является полностью суверенным государством, что РФ признала суверенитет Украины и что украинский народ существует как отдельная нация, — напоминает ISW очевидные и бесспорные факты. — Укоренение Путиным нарратива о том, что Украина и Россия — якобы единый народ, разделенный на разные государства произвольными историческими обстоятельствами, указывает на его постоянную цель — уничтожить украинское государство и стереть само понятие об украинском народе».

При этом отвечая на вопросы после своей речи в клубе Валдай, Путин добавил: «Если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что они достигли такого уровня, что они считают себя отдельным народом, относиться к этому можно только с уважением, конечно. Но этот процесс происходил не сам по себе [далее диктатор развил свой извечный тезис о влиянии других государств]». Множество условностей в этом комментарии «подчеркивают неприятие Путиным самой идеи о том, что в настоящее время существует какая-либо независимая украинская национальная идентичность», трактуют слова диктатора аналитики ISW. Они призывают мир осознать: «Эти заявления [Путина], наряду со многими действиями России, должны заставить серьезно задуматься над вопросом о том, является ли война России против Украины актом геноцида, поскольку геноцид юридически определяется как «любое деяние, совершаемое с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную этническую, расовую или религиозную группу как таковую».

Отдельное внимание в своей сводке аналитики ISW уделяют новой угрозе РФ, прозвучавшей из уст Константина Воронцова, заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России. Он пригрозил, что Россия может атаковать западные коммерческие спутники, которые используются для помощи Украине, описав их как «квазигражданскую инфраструктуру», которую РФ может счесть «законной целью» для удара. Официальный спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США ответят на любое подобное нападение на американскую инфраструктуру.



Cилы ЧВК Вагнера, спонсируемой Евгением Пригожиным, «вероятно, продолжают развивать свои возможности ведения боевых действий в воздухе и развертывать более сложное оборудование наравне с силами регулярной российской армии». ISW обращает внимание информацию российских военных блогеров, согласно которой в ЧВК набирают людей «для формирования и/или пополнения расчетов зенитно-ракетных комплексов Панцирь-С1, ЗРК С-300, вертолетов и штурмовиков, специалистов радиоэлектронной борьбы». О том, что ЧВК Вагнера самостоятельно оперирует боевыми самолетами, ранее не было известно, однако «она может начать это делать, поскольку российские вооруженные силы все больше полагаются на силы «вагнеровцев», полагают эксперты ISW. Комментируя заявления российских военкоров-пропагандистов том, что эта ЧВК стала «примером контрактной армии» РФ, аналитики Института полагают: такие формулировки лишь подчеркивают, что ЧВК Вагнера, похоже, «становится параллельным военным [органом] наряду с Министерством обороны России».



Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские источники утверждают, что украинские силы ведут контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области и на линии Кременная — Лисичанск ( Луганская область);

Луганская область); войска РФ продолжают подготовку к обороне на восточном берегу Днепра в Херсонской области;

российские источники утверждают, что украинские силы провели ограниченные наземные атаки в Херсонской области;

российские силы продолжают наносить удары по Донецкой области;

в РФ зафиксирован факт рассылки повесток о мобилизации даже иностранным гражданам, работающим в России;

россияне и оккупационные « чиновники» начали изымать мобильные телефоны украинцев на оккупированных Россией территориях, аргументируя это « мерами безопасности».

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW