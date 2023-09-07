ВАКС оставил под стражей экс-главу Верховного суда Князева 7 сентября, 12:29 Всеволод Князев (Фото:Владислав Мусієнко/Суспільне)

В среду, 6 сентября, Высший антикоррупционный суд оставил экс-главу Верховного суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, под стражей до 16 октября с возможностью залога в 55 миллионов гривен.

Об этом сообщает ВАКС в Telegram.

Следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил Князеву срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 16 октября 2023 года.

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В суде заявили, что в случае внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи.

Дело Князева: что известно

15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением чиновника в судебной ветви власти за все время работы НАБУ и САП.

Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он потерял должность главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. 18 мая Князева арестовали на два месяца с альтернативой залога в размере 107 млн грн.

26 мая пленум Верховного суда избрал новым председателем Станислава Кравченко — он был главой Кассационного уголовного суда в составе ВС.

По словам директора НАБУ, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о взятке работникам Верховного суда «за принятие необходимого для этого предпринимателя решения».

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного суда.