«В центре очень серьезного кризиса». Что не так с Верховным Судом: взгляд изнутри. Интервью NV с Иваном Мищенко 27 мая, 19:39 NV Премиум 26 мая председателем Верховного Суда избран Станислав Кравченко (Фото:Верховный Суд / Facebook)

«Черный день в истории Верховного Суда», — так эмоционально оценили в ВС задержание своего председателя Всеволода Князева, который, по утверждению НАБУ, «погорел» на взятке в 2,7 млн долларов.

Через неделю на пленуме избрали нового председателя. Кандидатов четверо: Станислав Кравченко, Наталья Коваленко, Альберт Езеров, Иван Мищенко.

«Избрание Кравченко станет началом конца Верховного Суда», — оценивал утром предстоящие выборы собеседник ВВС Украина в суде. Но именно за этого уважаемого 56-летнего судью с многолетним стажем работы в системе проголосовали 108 судей из 148 присутствующих.

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Radio NV пообщались с судьей Верховного Суда, а ныне — командиром взвода 93-й отдельной механизированной бригады Иваном Мищенко, который тоже был претендентом на должность. В интервью он рассказал, что не так с Верховным Судом и как это решить.

— Вы также подавали свою кандидатуру на должность председателя Верховного Суда, но за вас проголосовали только 14 участников пленума. Если бы вы получили эту должность, что бы вы должны были изменить в первую очередь?

— Моя принципиальная позиция заключается в том, что суд должен идти по пути развития. Сейчас суд находится в эпицентре очень серьезного кризиса. И, на мой взгляд, эта история со взяткой Князева запустила ряд процессов, которые будут продолжаться.