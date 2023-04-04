«Блеф ради переговоров». Данилов отреагировал на передачу Беларуси российских Искандеров 4 апреля, 19:17 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Заявления министра обороны России Сергея Шойгу о передаче Беларуси комплексов Искандер-М, которые могут нести ядерные заряды, являются обычным блефом для переговоров.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга Украина перед лицом внешних вызовов.

«Что касается ядерного оружия — чистый блеф Российской Федерации. У них есть большое желание как можно скорее выйти на переговоры и за нашими спинами договариваться, чтобы с ними сели за стол переговоров», — сказал Данилов.

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Как пояснил секретарь СНБО, россияне хотят выйти на переговоры, из-за чего и делают все возможное и невозможное «чтобы все это произошло, в том числе и так называемый ядерный шантаж».

«Если Россия поставит именно боеголовки, потому что сейчас там есть средства донесения, как сказал министр обороны Российской Федерации, „Искандер-М“, я могу сказать, что они будут и в дальнейшем пробовать нагнетать эту ситуацию», — добавил Данилов.

При этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что заявление Путина следует воспринимать серьезно.

«Это не просто риторика. Прежде всего, я думаю, не должно остаться незамеченным, что время, когда они должны привезти оружие, — это июль. Что еще произойдет в июле — это Вильнюсский саммит НАТО. Я думаю, что они хотят, чтобы все лидеры свободного мира собрались в Вильнюсе. Всего в нескольких километрах от него они будут тащить старые ракеты. Так что это определенно сигнал для нас», — заявил он.

Министр отметил, что ядерное оружие прибывает в Калининград уже некоторое время. Однако Ландсбергис подчеркнул, что нынешняя обстановка в Беларуси меняет ситуацию в сфере безопасности, и поэтому позиция НАТО на саммите в Вильнюсе должна быть очень четкой.

«Мы находимся в условиях, когда ядерное оружие — это почти реальность. Но, с другой стороны, то, что мы видим, происходит в Беларуси, является чрезвычайно серьезным. Мы должны показать всем, кто говорит о ядерных ракетах, о ядерном оружии, что НАТО относится к этому серьезно и будем укреплять три маленьких государства, которые граничат с агрессорами на востоке и Балтийским морем на западе», — подчеркнул он.

4 апреля министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил, что авиация Беларуси получила возможность наносить удары ядерным оружием.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК «Искандер», которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявление Путина подвергли критике ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.

31 марта против передачи ядерного оружия другим странам выступил и Китай.