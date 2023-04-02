«Обыкновенный шантаж». Данилов заявил, что Путин не разместит ядерное оружие в Беларуси 2 апреля, 02:53 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не станет размещать ядерное оружие в Беларуси.

Об этом сообщает Суспільне.

Данилов считает, что диктатор не пойдет на такой шаг до тех пор, пока не получит на это разрешение от Китая.

"Я могу сказать, что никакого размещения ядерного оружия на территории Беларуси не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не даст разрешение Путину размещать там ядерное оружие. Даст ли Китай разрешение Путину размещать ядерное оружие на территории Беларуси? Я более чем уверен, что нет", - заявил Данилов.

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Он подчеркнул, что Путин делает свои заявления по поводу ядерного оружия, чтобы заставить другие страны прекратить поддержку Украины и начать переговоры.

"Не нужно здесь ничего придумывать, здесь нет никакой конспирологии. Это такая тупая игра России, которая всегда для того, чтобы заставить американцев, англосаксов идти на переговоры с россиянами именно по нашему кейсу", - заявил секретарь СНБО.



25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие . Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК "Искандер", которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявление Путина подверг критике ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции .

31 марта против передачи ядерного оружия другим странам выступил и Китай.