«Вырвать победу из пасти поражения». Эксперт назвал шесть причин нового этапа ядерного шантажа Путина 3 апреля, 20:17 Питер Дикинсон объяснил, какие неудачи Владимир Путин (на фото) пытается компенсировать ядерными угрозами (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон в своей колонке для NV перечислил шесть причин нового этапа ядерного шантажа российского диктатора Владимира Путина.

Дикинсон связывает угрозы Путина разместить ядерное оружие России в Беларуси с рядом неудач, постигших российского диктатора как на поле боя, так и в геополитике.

«Этот жест просто подчеркивает рост отчаяния России и отсутствие у Кремля альтернативных вариантов по мере того, как попытки завоевания Украины и дальше срываются», — отметил он.

Видео дня