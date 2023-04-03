«Вырвать победу из пасти поражения». Эксперт назвал шесть причин нового этапа ядерного шантажа Путина

3 апреля, 20:17
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Питер Дикинсон объяснил, какие неудачи Владимир Путин (на фото) пытается компенсировать ядерными угрозами (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Питер Дикинсон объяснил, какие неудачи Владимир Путин (на фото) пытается компенсировать ядерными угрозами (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон в своей колонке для NV перечислил шесть причин нового этапа ядерного шантажа российского диктатора Владимира Путина.

Дикинсон связывает угрозы Путина разместить ядерное оружие России в Беларуси с рядом неудач, постигших российского диктатора как на поле боя, так и в геополитике.

«Этот жест просто подчеркивает рост отчаяния России и отсутствие у Кремля альтернативных вариантов по мере того, как попытки завоевания Украины и дальше срываются», — отметил он.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Ядерное оружие Украина-Россия Ядерная угроза Россия-Китай Война в Украине Российско-украинская война Питер Дикинсон Россия-Беларусь Мнение колумниста NV Война России против Украины

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