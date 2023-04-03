«Вырвать победу из пасти поражения». Эксперт назвал шесть причин нового этапа ядерного шантажа Путина
Питер Дикинсон объяснил, какие неудачи Владимир Путин (на фото) пытается компенсировать ядерными угрозами (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)
Научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон в своей колонке для NV перечислил шесть причин нового этапа ядерного шантажа российского диктатора Владимира Путина.
Дикинсон связывает угрозы Путина разместить ядерное оружие России в Беларуси с рядом неудач, постигших российского диктатора как на поле боя, так и в геополитике.
«Этот жест просто подчеркивает рост отчаяния России и отсутствие у Кремля альтернативных вариантов по мере того, как попытки завоевания Украины и дальше срываются», — отметил он.