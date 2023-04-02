«Несмотря на шум в Европе и США». Посол РФ заявил, что ядерное оружие в Беларуси «придвинут» к западным границам 2 апреля, 22:35 Борис Грызлов (Фото:Duma.gov.ru/Wikipedia)

Посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что российское тактическое ядерное оружие, которое планируют разместить в Беларуси, будет «придвинуто» к западным границам Союзного государства.

Об этом сообщает Белта.

По его словам, к 1 июля будет подготовлено хранилище в Беларуси для размещения тактического ядерного оружия.

«Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США», — заявил Грызлов.

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Он обрадовался, что на Западе обсуждают размещение ядерного оружия в Беларуси.

«Наконец-то обращают внимание, что должен быть определенный паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы, это Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция, то должны приниматься меры, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства», — заявил российский посол.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявление Путина подверг критике ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.

31 марта против передачи ядерного оружия другим странам выступил и Китай.