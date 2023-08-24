Кроме уничтожения С-400 Триумф. Три российские пусковые установки С-300 были повреждены на Херсонщине — Гуменюк 24 августа, 09:18 С-300 (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

В среду, 23 августа, кроме российского комплекса С-400 Триумф, были уничтожены и повреждены три системы С-300 в Херсонской области.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«На нашем участке ответственности мы тоже поработали по средствам ПВО и три пусковых установки С-300 были уничтожены и повреждены. То есть они сейчас больше не могут быть применены ни как средство защиты на Херсонщине, ни как средство атаки», — сказала она.



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Гуменюк отметила, что россияне часто используют зенитно-ракетный комплекс С-300 нетипичным способом по принципу земля-воздух и попадают в объекты гражданской инфраструктуры.

Она также отметила, что российские оккупанты имеют еще много оружия, которое «придется уничтожать».

«Поэтому сезон хлопка продолжается. Мы провозглашали его еще тогда, когда они ожидали курортный сезон. И поскольку погода позволяет, мы будем продолжать засевать хлопок», — сказала Гуменюк.

Утром о мощном взрыве в Крыму сообщили Telegram-каналы. Источник NV в разведке заявил, что украинские силы поразили систему ПВО возле села Оленевка на Тарханкутском полуострове.



Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и Крымский ветер заявили о поражении российского берегового ракетного комплекса Бастион. Также писали о поражении радиолокационных станций на мысе Тарханкут.

Впоследствии в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 Триумф.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны могут поразить противника в любой точке оккупированного Крыма.