Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа

Ежедневные взрывы в Крыму. Что пытаются скрыть россияне

2 августа, 20:50
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Каждый день в Крыму происходят атаки дронами, оккупанты пытаются максимально скрыть последствия

1 августа были взрывы в Севастополе, вблизи Севастополя. Местный гауляйтер пытался убедить всех, мол, это сбили дрон, его дезориентировали радиоэлектронными средствами и он упал в поле. Но специалисты очень четко вычислили, что там размещается один из арсеналов Черноморского флота России.

Видео дня

2 августа утром такие же взрывы были в поселке Гвардейское, так он сейчас называется, а историческое название — Сарабуз. Это близко к Симферополю. Там расположен действующий военный аэродром. Кстати, он до оккупации Крыма российскими войсками принадлежал Черноморскому флоту России, то есть они им пользовались и во время обеспечения суверенитета Украины над полуостровом.

Также сейчас идет информационная перепалка в пабликах. Местные представители оккупационных структур говорят, что там нет никаких последствий этого удара. Но взрывы произошли там, где находится аэродром.

Теги:   Крым Рефат Чубаров Керченский мост Война России против Украины

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