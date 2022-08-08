«Путинские войска взбесились»: Стефанчук призвал мир ответить на угрозы РФ взорвать Запорожскую АЭС

8 августа, 14:52
РФ не скрывает своих намерений шантажировать мир ядерной угрозой (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

РФ не скрывает своих намерений шантажировать мир ядерной угрозой (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал ядерным терроризмом угрозы кремлевского режима взорвать заминированную Запорожскую АЭС в случае наступления ВСУ.

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Об этом он написал в понедельник, 8 августа, на своей странице в Facebook.

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«Заявления оккупантов о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать, а перед этим обстрелы, говорят лишь о том, что путинские войска взбесились и ставят мир перед угрозой ядерной катастрофы. Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе и шестая в мире атомная станция», — напомнил Стефанчук.

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Он также подчеркнул, что «сейчас на чаше весов не только ядерная безопасность Украины», но и всего мира.

«Мир должен осознавать последствия действий террористов. И соответственно реагировать», — призвал глава украинского парламента.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=469570638323113&id=100058105416952
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Запорожская область Ядерная угроза Запорожская АЭС Руслан Стефанчук Война России против Украины

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