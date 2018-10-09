Взрывы в Ичне: СБУ назвала свою версию происшествия на военных складах

Служба безопасности Украины рассматривает несколько версий того, что стало причиной взрывов на территории складских помещений воинской части №А1479 ВСУ в районе Ични Черниговской области.
Как заявили в спецслужбе, в качестве приоритетной они рассматривают в рамках своей компетенции "диверсию".
Еще одной версией происшествия назвали небрежное отношение к военной службе в условиях боевой обстановки (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).
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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Центрального аппарата СБУ и руководство ведомства.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября в Черниговской области произошел взрыв на складах с боеприпасами, который спровоцировал цепную реакцию.
После этого власти решили в целях безопасности закрыть воздушное пространство и приостановить движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
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Кроме того, из опасной зоны были эвакуированы около 10 тысяч человек.
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