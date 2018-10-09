Взрывы на арсенале близ Ични: В Минобороны не исключили диверсию

В Минобороны Украины склоняются к версии о диверсии на арсенале под Ичней Черниговской области.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко.

"Одновременно два взрыва и потом через пять минут еще два взрыва говорит о том, что это, наверное, диверсия. Если бы это был одиночный взрыв на складах, или там работали люди и был день, и прочее, можно было бы говорить о более высокой вероятности других версий. Я не выдвигаю версии, а говорю о фактах", - цитирует Тимошенко Интерфакс-Украина.

Ранее СБУ заявила, что в качестве приоритетной версии инцидента рассматривается также диверсия.

В ночь на 9 октября близ города Ичня Черниговской области взорвались склады боеприпасов. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, первоначальный взрыв произошел на технической территории 6-го арсенала Минобороны (неподалеку от поселка Дружба), информация о нем поступила около 3:30 утра.

Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия. Началась эвакуация людей – из зоны возможного поражения уже вывезли 12 тысяч человек. Всего эта зона охватывает около 20 тыс. человек.

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В районе места ЧП перекрыто движение автомобильного транспорта по нескольким дорогам государственного значения, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров и приостановлено движение железнодорожного транспорта.

По тревоге подняты подразделения ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии. На место событий выехали представители всех специальных служб, Геншатба, а также премьер-министр Владимир Гройсман.

По факту взрывов открыто уголовное производство. Генштаб Украины уже заявил о значительном уменьшении интенсивности взрывов на арсенале под Ичней.