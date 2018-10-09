Взрывы на военных складах вблизи Ични: Порошенко вызвал силовиков, Гройсман вылетел в Черниговскую область

Президент Украины Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада из-за взрывов на территории шестого арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области.
Кабмину поручили предоставить людям всю необходимую помощь.
Премьер-министр Владимир Гройсман вылетел в Черниговскую область.
"На месте работает оперативный штаб. Вылетаю туда", - написал он.
Надзвичайна подія на Чернігівщині. На місці працює оперативний штаб. Вилітаю туди.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 октября 2018 г.
Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области взорвался склад боеприпасов.
В связи с взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
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Из зоны возможного поражения эвакуировали уже 10 тысяч человек.
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