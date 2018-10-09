Взрывы на военных складах вблизи Ични: Порошенко вызвал силовиков, Гройсман вылетел в Черниговскую область

Президент Украины Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада из-за взрывов на территории шестого арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области.

Кабмину поручили предоставить людям всю необходимую помощь.

Премьер-министр Владимир Гройсман вылетел в Черниговскую область.

"На месте работает оперативный штаб. Вылетаю туда", - написал он.

Надзвичайна подія на Чернігівщині. На місці працює оперативний штаб. Вилітаю туди. 9 октября 2018 г.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области взорвался склад боеприпасов.

В связи с взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из зоны возможного поражения эвакуировали уже 10 тысяч человек.