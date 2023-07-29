Чонгарский мост: ВСУ подтвердили проведение успешной воздушной атаки
Последствия прошлого удара по мосту (Фото:Russian-installed leader of the Kherson region Vladimir Saldo via Telegram/Handoutvia Reuters)
Украинские военнослужащие подтвердили, что совершили успешную воздушную атаку на временно оккупированный российскими захватчиками мост в Чонгаре утром в субботу, 29 июля.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.
«Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром
Ранее гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что минувшей ночью Силы обороны якобы пытались разрушить железную дорогу между областью и Крымом.
Тогда он заявил, что якобы был нанесен удар 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow. Более того, Сальдо утверждал, что «все ракеты сбила ПВО».
Между тем туристы в чатах утверждали, что на блокпосте перед Чонгаром все машины останавливают, заявляя, что Чонгарский мост закрыт, поскольку его «взорвали». Более того, о повреждении моста сообщали местные жители.
5 июля в Генштабе подтвердили, что по Чонгарскому мосту ударили ракетами Storm Shadow.
Оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту на административной границе между Крымом и Херсонской областью в ночь на 22 июня.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «дальше будет».
В Кремле отказались комментировать удар по мосту: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в минобороны страны-агрессора РФ.