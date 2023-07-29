Чонгарский мост: ВСУ подтвердили проведение успешной воздушной атаки 29 июля, 21:11 Последствия прошлого удара по мосту (Фото:Russian-installed leader of the Kherson region Vladimir Saldo via Telegram/Handoutvia Reuters)

Украинские военнослужащие подтвердили, что совершили успешную воздушную атаку на временно оккупированный российскими захватчиками мост в Чонгаре утром в субботу, 29 июля.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

«Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29.07.2023 . Слава Вооруженным Силам Украины!» — говорится в коротком сообщении без уточнения никаких подробностей.

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Ранее гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что минувшей ночью Силы обороны якобы пытались разрушить железную дорогу между областью и Крымом.

Тогда он заявил, что якобы был нанесен удар 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow. Более того, Сальдо утверждал, что «все ракеты сбила ПВО».

Между тем туристы в чатах утверждали, что на блокпосте перед Чонгаром все машины останавливают, заявляя, что Чонгарский мост закрыт, поскольку его «взорвали». Более того, о повреждении моста сообщали местные жители.



5 июля в Генштабе подтвердили, что по Чонгарскому мосту ударили ракетами Storm Shadow.

Оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту на административной границе между Крымом и Херсонской областью в ночь на 22 июня.





Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «дальше будет».





В Кремле отказались комментировать удар по мосту: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в минобороны страны-агрессора РФ.

