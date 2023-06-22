В Кремле не захотели говорить об ударе по Чонгарскому мосту
Последствия удара ВСУ по Чонгарскому мосту (Фото:Владимир Сальдо/Telegram)
В Кремле отказались комментировали удар по Чонгарскому мосту на админгранице с оккупированным Крымом в четверг, 22 июня.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос минобороны страны-агрессора РФ, пишет Интерфакс.
«Нет, это вопрос министерства обороны», — отметил он на просьбу озвучить реакцию Кремля.
В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо пожаловался на обстрел нескольких мостов между Херсонской областью и оккупированным Крымом возле Чонгара.
Он сообщал, что сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать с помощью резервного маршрута.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «дальше будет».
Он отметил, что это планомерная работа, которая продолжается.