В Кремле не захотели говорить об ударе по Чонгарскому мосту 22 июня, 13:24 Последствия удара ВСУ по Чонгарскому мосту (Фото:Владимир Сальдо/Telegram)

В Кремле отказались комментировали удар по Чонгарскому мосту на админгранице с оккупированным Крымом в четверг, 22 июня.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос минобороны страны-агрессора РФ, пишет Интерфакс.

«Нет, это вопрос министерства обороны», — отметил он на просьбу озвучить реакцию Кремля.

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В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо пожаловался на обстрел нескольких мостов между Херсонской областью и оккупированным Крымом возле Чонгара.

Он сообщал, что сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать с помощью резервного маршрута.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «дальше будет».

Он отметил, что это планомерная работа, которая продолжается.



