«Не два моста и не один сапер». Дикий рассказал, что было не так с обороной юга Украины в начале войны

10 июля, 18:40
NV Премиум
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Взорванная российскими оккупантами Каховская дамба, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Взорванная российскими оккупантами Каховская дамба, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью NV рассказал, что было не так с обороной юга Украины в начале полномасштабной войны.

В эфире Radio NV Дикий отметил, что «южный провал в начале большой войны» нельзя свести к одному вопросу подрыва мостов на Чонгаре.

«Мне кажется, что запуск этой информации, в частности от этого сапера, которому я вполне доверяю  (я считаю, что он дал абсолютно правдивые показания), — попытка отвлечь внимание», — добавил экс-командир роты батальона Айдар.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Мариуполь Украина-Россия Херсон Херсонская область Мелитополь Чонгар Война в Украине Российско-украинская война Река Днепр Война России против Украины Антоновский мост Каховская дамба радио NV

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