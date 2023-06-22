Оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту на админгранице с Крымом — фото, видео

22 июня, 07:58
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По словам оккупантов, поврежден мост, который соединяет Херсонскую область с Крымом (Фото:Владимир Сальдо/Телеграм)

По словам оккупантов, поврежден мост, который соединяет Херсонскую область с Крымом (Фото:Владимир Сальдо/Телеграм)

Российские оккупанты заявили об ударе в ночь на четверг, 22 июня, по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом возле Чонгара.

Кремлевская марионетка Сергей Аксенов говорит, что пострадавших нет и сейчас «проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса», обследуя дорожное полотно.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо пожаловался на обстрел нескольких мостов между Херсонской областью и оккупированным Крымом возле Чонгара.

Видео дня

«Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту», — утверждает российский коллаборант, публикуя фото, на которых видны повреждения.

Владимир Сальдо/Telegram
Фото: Владимир Сальдо/Telegram
Владимир Сальдо/Telegram
Фото: Владимир Сальдо/Telegram
Владимир Сальдо/Telegram
Фото: Владимир Сальдо/Telegram
Владимир Сальдо/Telegram
Фото: Владимир Сальдо/Telegram

В целом Крым с Херсонской областью объединяет три пункта пропуска: два возле Армянска и один в районе Джанкоя.

21 июня оккупанты заявили о повреждении железной дороги под Феодосией.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Херсонская область Чонгар мосты в Херсоне

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