Оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту на админгранице с Крымом — фото, видео
По словам оккупантов, поврежден мост, который соединяет Херсонскую область с Крымом (Фото:Владимир Сальдо/Телеграм)
Российские оккупанты заявили об ударе в ночь на четверг, 22 июня, по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом возле Чонгара.
Кремлевская марионетка Сергей Аксенов говорит, что пострадавших нет и сейчас «проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса», обследуя дорожное полотно.
Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо пожаловался на обстрел нескольких мостов между Херсонской областью и оккупированным Крымом возле Чонгара.
«Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту», — утверждает российский коллаборант, публикуя фото, на которых видны повреждения.
В целом Крым с Херсонской областью объединяет три пункта пропуска: два возле Армянска и один в районе Джанкоя.
21 июня оккупанты заявили о повреждении железной дороги под Феодосией.