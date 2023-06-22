«Дальше будет». В ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту 22 июня, 11:16 Андрей Юсов (Фото:Скриншот/Общественные Новости)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отреагировал на повреждение Чонгарского моста в четверг, 22 июня, сказав что «дальше будет» и отметив, что это планомерная работа, которая продолжается. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

«Можно только комментировать, что дальше будет», — сказал он.



Он отметил, что анализировать с точки зрения военной целесообразности вещи, которые происходят на временно оккупированных территориях, нужно уже после их освобождения, что «обязательно произойдет».

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По словам Юсова, сейчас идет планомерная работа Сил безопасности и обороны, движения сопротивления и местного населения, которое ждет возвращения украинской законной власти.

В ночь на четверг, 22 июня, российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо пожаловался на обстрел нескольких мостов между Херсонской областью и оккупированным Крымом возле Чонгара.

Он сообщал, что сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать с помощью резервного маршрута.

