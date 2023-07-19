Достанем всюду. Что известно о самых мощных ударах по оккупированному Крыму с начала большой войны 19 июля, 17:35 Туристы на пляже в Крыму на фоне клубов дыма после взрывов на аэродроме в районе Новофедоровки (Фото:REUTERS)

Рано утром 19 июля на полигоне в Кировском районе в 20 км от Феодосии в оккупированном Крыму начали детонировать боеприпасы.

В российских Telegram-каналах писали, что первые взрывы слышали около 4:30. Сейчас о прекращении детонации боеприпасов еще не сообщалось, в то же время, появилось много фото и видео взрывов.

Видео дня

Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что жителей пяти сел возле полигона эвакуировали, заявив им, что это на двое суток. До этого российский гауляйтер в Крыму Сергей Аксенов сообщал об эвакуации четырех сел на сутки.

О причине взрывов на большом складе боеприпасов оккупанты официально не сообщали, однако военный эксперт Павел Нарожный считает, что такие последствия мог вызвать удар украинским беспилотником.

«Достаточно небольшого объема взрывчатки или нанести небольшой удар для того, чтобы все начало гореть и взрываться. Россияне обычно плохо обустраивают свои склады боеприпасов. У них нет подвальных ям, специального оборудования. Они обычно все в одну огромную кучу сбрасывают. И оно взрывается. Поэтому поздравляю всех с новым хлопком», — отметил он.

NV напоминает о других известных ударах по территории оккупированного Крыма с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Два удара по Крымскому мосту

Всего за два дня до вероятного удара по складу боеприпасов в Кировском районе Крыма, был нанесен второй удар по незаконно построенному Крымскому мосту, который Россия использует для снабжения группировки оккупантов на юге Украины. Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к нему причастны СБУ и Военно-морские силы Украины, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению, а полностью отремонтировать мост смогут не раньше ноября.

После подрыва Крымского моста на въезде и выезде из оккупированного Крыма возникли большие пробки. Утром 18 июля в так называемом «министерстве транспорта» Крыма заявили, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту, где якобы организовали реверсное движение, или через другие временно оккупированные территории Украины.

Предыдущий взрыв на Крымском мосту, в результате которого обвалилось несколько его пролетов и была серьезно повреждена его железнодорожная часть, произошел 8 октября 2022 года.

Оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России утверждали, что на Крымском мосту якобы «взорвали грузовой автомобиль». Также говорили и об «атаке беспилотников». В России взрыв назвали «терактом», а организаторами — «украинские спецслужбы».

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

В начале января 2023 года ремонт Крымского моста после октябрьского взрыва еще продолжался.

Удар по Чонгарскому мосту

Удар по Чонгарскому мосту на административной границе между Крымом и Херсонской областью, согласно сообщениям оккупантов, был осуществлен в ночь на 22 июня 2023 года.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «продолжение следует».

В Кремле отказались комментировать удар по мосту: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в минобороны страны-агрессора РФ.

5 июля в Генштабе ВСУ подтвердили, что по Чонгарскому мосту ударили ракетами Storm Shadow.

Журналист Радио Свобода Игорь Токарь рассказывал Radio NV, что после подрыва Чонгарского моста, оккупанты перестроили логистику и значительную часть вооружения, боеприпасов везли из Крыма через Арабатскую Стрелку.

Прилет по гостинице на Арбатской стрелке, где ночевал Сальдо

10 июня 2023 года мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в базу отдыха на Арбатской стрелке, которую захватили россияне, попало несколько ракет.

Издание Мост писало, что жители села Счастливцево Генического района подтвердили повторные прилеты, в результате чего загорелись базы отдыха, где жили военные и «чиновники» оккупационной псевдовласти.

А Центр журналистских расследований опубликовал видео, на котором горит здание отеля Chalet Thermal, входящее в комплекс недостроенной клиники профессора Козявкина. Его оккупанты захватили и выдают за новопостроенный «правительственный квартал».

Кремлевская марионетка в Херсонской области Владимир Сальдо заявил о ракетном обстреле якобы «пунктов временного размещения людей» на Арабатской стрелке. Также он говорил о разрушении отеля в Железном Порту и жаловался на «преследование первых лиц Херсонской области».

Позже предатель Олег Царев заявил, что ему кто-то рассказал, что под удар попал якобы и сам Сальдо, но выжил.

«Перезвонил ему. С трудом дозвонился. Под удар он действительно попал. Живой. Не ранен», — написал Царев в своем Telegram-канале.

Уничтожение ракет Калибр и другие взрывы в Джанкое и возле него

Вечером 20 марта 2023 года в оккупированном Джанкое прогремела серия взрывов. В Сети появились видео со звуками, похожими на полет беспилотника. Оккупационные «власти» заявили о «работе ПВО» и о том, что некоторые «обломки» якобы «повредили домовладения и магазин». Так называемый глава администрации Джанкоя пожаловался на прилет беспилотников.

Вскоре в украинской разведке заявили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщала, что в результате взрывов в Джанккое была серьезно повреждена узловая станция.

В ночь на 17 ноября 2022 года появились сообщения о взрывах в Джанкое. В частности, сообщалось об ударе по российскому военному аэродрому и перебоях с электроснабжением.

В предыдущий раз о мощном взрыве в Джанкое сообщалось 17 октября 2022 года.

10 октября 2022 года, в оккупированном Джанкое прогремел взрыв на территории воинской части. Сообщалось, что в результате этого взрыва есть раненые и погибшие оккупанты.

Утром 16 августа 2022 года возле поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции

Первым информацию о взрывах в поселке Азовское (до 1944 года Калай / Qalay) сообщил и подтвердил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, речь идет о «точном попадании по военной части орков». Здесь Россия в последнее время не только хранила боеприпасы, но и сконцентрировала силы ПВО и РСЗО для дальнейшего использования в войне против Украины.

Минобороны РФ сначала сообщило, что причиной взрывов в Джанкойском районе стало «возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей», а затем заявило о «диверсии». В Страткоме ВСУ отметили «нарушение правил курения», в Воздушных силах ВСУ — правил пожарной безопасности.

Взрывы на авиабазе в Симферополе и на военном аэродроме в Сакском районе

9 августа 2022 года в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе. Этот аэродром оккупанты использовали для ударов по югу Украины. По данным Генштаба ВСУ, там было уничтожено по меньшей мере девять российских самолетов.

Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

16 августа 2022 года прогремели взрывы на военной авиабазе в поселке Гвардейское возле Симферополя.

По данным расследователя Bellingcat Христо Грозева, на авиабазе в поселке Гвардейское было расположено 24 российских самолета. Издание Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей сообщило, что взрыв мог произойти в казарме в военном городке.

После ряда взрывов в оккупированном Крыму в августе 2022 года оккупанты решили срочно отвести свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова и на территорию страны-агрессора России.

Взрыв и крупный пожар на нефтебазе в Севастополе

29 апреля 2023 года в оккупированном Крыму в Казачьей бухте возле Севастополя прогремели взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар.

Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, корабли которого обстреливают Украину.