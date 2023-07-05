«Усложнило России снабжение». В Генштабе подтвердили, что по Чонгарскому мосту ударили ракетами Storm Shadow 5 июля, 13:36 Последствия удара по Чонгарскому мосту (Фото:Владимир Сальдо/Телеграм)

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов подтвердил, что по Чонгарскому мосту ударили крылатыми авиационными ракетами Storm Shadow.



Об этом он сказал в интервью Укринформу.

По словам Громова, ракеты Storm Shadow класса «воздух-земля» заслуживают отдельного внимания среди поставленных западных вооружений. Они помогают уничтожать критически важные объекты россиян на расстоянии до 250 км.

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«Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш возле Чонгара, что значительно усложнило снабжение противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами», — рассказал представитель Генштаба.

Также, говорит он, благодаря Storm Shadow удается постоянно бить по пунктам управления и местам хранения вооружений, боеприпасов и техники российских оккупантов.

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «продолжение следует».

В свою очередь в Кремле отказались комментировать удар по мосту: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в минобороны страны-агрессора РФ.