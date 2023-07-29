Чонгарский мост перекрыт. Российская пропаганда заявила, что ВСУ атаковали железную дорогу ракетами Storm Shadow 29 июля, 18:00 Оккупанты заявили, что ВСУ якобы ночью атаковали железную дорогу между Херсонской областью и Крымом (Фото:Владимир Сальдо/Telegram)

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что минувшей ночью Силы обороны якобы пытались разрушить железную дорогу между регионом и Крымом.

Об этом он написал в своем Telegram.

Коллаборационист заявил, что прошлой ночью якобы был нанесен удар 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow по железной дороге между Крымом и оккупированной частью Херсонской области.

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Более того, Сальдо утверждает, что «все ракеты сбила ПВО».

По его словам, на одном месте обломки ракеты «немного повредили будку обходчика и контактную линию».

Однако Сальдо не предоставил доказательств атаки, а также «работы ПВО».

Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на очевидцев сообщает, что транспорт по Чонгарскому мосту не пускают, его перекрыли.



Туристы в чатах утверждают, что на блокпосте перед Чонгаром все машины останавливают, заявляя, что Чонгарский мост закрыт, поскольку его «подорвали». Более того, о повреждении моста сообщают местные жители.



Фото: Крымский ветер/Telegram

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска скоро войдут на оккупированный полуостров Крым.