Чонгарский мост перекрыт. Российская пропаганда заявила, что ВСУ атаковали железную дорогу ракетами Storm Shadow
Оккупанты заявили, что ВСУ якобы ночью атаковали железную дорогу между Херсонской областью и Крымом (Фото:Владимир Сальдо/Telegram)
Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что минувшей ночью Силы обороны якобы пытались разрушить железную дорогу между регионом и Крымом.
Об этом он написал в своем Telegram.
Коллаборационист заявил, что прошлой ночью якобы был нанесен удар 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow по железной дороге между Крымом и оккупированной частью Херсонской области.
Более того, Сальдо утверждает, что «все ракеты сбила ПВО».
По его словам, на одном месте обломки ракеты «немного повредили будку обходчика и контактную линию».
Однако Сальдо не предоставил доказательств атаки, а также «работы ПВО».
Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на очевидцев сообщает, что транспорт по Чонгарскому мосту не пускают, его перекрыли.
Туристы в чатах утверждают, что на блокпосте перед Чонгаром все машины останавливают, заявляя, что Чонгарский мост закрыт, поскольку его «подорвали». Более того, о повреждении моста сообщают местные жители.
Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска скоро войдут на оккупированный полуостров Крым.