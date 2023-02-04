Черный ящик вертолета, разбившегося в Броварах, расшифруют в ближайшие недели 4 февраля, 14:40 Место падения вертолета ГСЧС в Броварах, на борту которого находилось руководство МВД Украины (Фото:National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Черный ящик вертолета ГСЧС, потерпевшего катастрофу в Броварах 18 января, расшифруют в ближайшие недели. Тогда погибло руководство МВД и члены экипажа, находившиеся на борту, а также пять человек на земле вблизи места падения.

О ходе расследования трагедии рассказал глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире телемарафона.

Он отметил, что расшифровка позволит выяснить, какая из версий трагедии приоритетна.

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«Мы понимаем, что во время таких событий очень важна информация из „ящиков“. Я знаю, что наши правоохранители уже работают вместе с французскими коллегами. Я надеюсь, что примерно через неделю, максимум — две, все же будет расшифрован черный ящик, и после этого мы сможем более подробно ознакомиться с наиболее приоритетной версией гибели Дениса Монастырского и других чиновников», — сказал нардеп.

Он добавил, что наиболее вероятными версиями являются ошибка пилота и техническая неисправность машины.



«Не исключается версия о диверсии, но она не является приоритетной», — добавил Ионушас.

По его словам, правоохранители уже совершили определенные процессуальные действия по изучению технической исправности вертолетов.

«Мы договорились, что поставим на особый контроль комитета вопрос технической исправности других вертолетов. И вы знаете, что правоохранители уже совершили определенные процессуальные действия, обыски по отработке этой версии, они двигаются по контрактам, на основании которых была совершена покупка этих вертолетов», — сказал депутат.

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18 января утром в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось девять человек, в том числе руководство МВД Украины, летевшее в Харьковскую область.

В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего погибли 14 человек, в том числе все девять, находившиеся в вертолете, и пять человек на земле, из них один ребенок.

В СБУ озвучили три версии авиакатастрофы вертолета в Броварах:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.