Работает российское ИПСО. В сети распространяют фейк о причине авиакатастрофы в Броварах — Воздушные силы

1 февраля, 14:41
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18 января в Броварах произошла авиакатастрофа (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

18 января в Броварах произошла авиакатастрофа (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В соцсетях распространяют фейковый документ о причине авиакатастрофы в Броварах, сообщили Воздушные силы ВСУ в среду, 1 февраля в Telegram.

«Работает российское ИПСО! В соцсетях и на пропагандистских каналах кремля оперативно появился и распространяется фейковый документ о причине крушения вертолета Super Puma в Броварах», — говорится в сообщении.

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Воздушные силы заявили, что даже инициалы командующего ПВК Центр пропагандисты не смогли перевести.

«Он – Анатолий Николаевич, пора уже выучить украинский!», – говорится в сообщении.

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Авиакатастрофа в Броварах: что известно

  • Вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале города Бровары Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.
  • Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа.
  • В общей сложности погибли 16 человек, из них трое детей.
  • Причины катастрофы пока неизвестны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
  • В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma (бортовой номер 54), который часто используется для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж воздушного судна был подготовлен к выполнению задач в сложных условиях, имел необходимое количество часов полетов именно на вертолете этой модели.

https://www.youtube.com/watch?v=cfWcCMEs8BQ
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Авиакатастрофа Бровары Война России против Украины

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