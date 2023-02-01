Авиакатастрофа в Броварах: в МВД рассказали, на какой стадии находится следствие и какие версии остаются 1 февраля, 14:27 Экспертизы по делу об авиакатастрофе в Броварах еще не завершены, заявили в МВД (Фото:National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Экспертизы по делу об авиакатастрофе в Броварах еще не завершены, все версии остаются рабочими.



Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко.

«Еще продолжаются экспертизы, поэтому говорить о какой-то версии преждевременно. Все озвученные версии остаются рабочими», — сказал он.

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По его словам, экспертизы должны дать следствию ответы на стоящие перед ним вопросы.

Комментируя следственные действия у бывшего главы МВД Арсена Авакова по поводу вертолетов ГСЧС, Клименко сказал: «есть соответствующие уголовные производства и правоохранительные органы делают свою работу».

На вопрос о том, проходят ли проверки сотрудников МВД с учетом версии о возможной диверсии, он ответил: «те поручения, которые мы получаем от ГБР и СБУ, мы выполняем».

Клименко напомнил, что уголовное производство по факту авиакатастрофы расследует ГБР и СБУ, процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.

Верртолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

Поисково-спасательные работы закончены, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей. Среди жертв — министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области.

СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

