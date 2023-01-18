Мировые лидеры и дипломаты отреагировали на авиакатастрофу в Броварах и гибель руководства МВД 18 января, 12:53 Часть упавшего вертолета возле подъезда одной из многоэтажек в Броварах (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Мировые лидеры и дипломаты ряда стран Запада отреагировали на авиакатастрофу в Броварах и гибель людей в результате падения вертолета, на борту которого находилось руководство МВД.

Все они выразили соболезнования семьям погибших.

Президент Польши Анджей Дуда написал в своем Twitter, что сегодня его мысли с семьями и близкими погибших.

«С глубокой печалью я получил информацию о крушении вертолета в Броварах под Киевом, в результате которого погибли несколько человек, включая высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел Украины», — отметил он.

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Глава Евросовета Шарль Мишель назвал погибшего во время крушения главу МВД Дениса Монастырского большим другом ЕС.

«Мы присоединяемся к скорби Украины в связи с трагической катастрофой вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС. Мы разделяем наши глубочайшие соболезнования с семьями погибших», — отметил он.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем Twitter, что трагедия в Броварах ударила в самое сердце охваченной войной Украины.

Она добавила, что Европа скорбит вместе с украинцами.

В ООН также выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Посол Великобритании в Украине Меллинда Симмонс сообщила, что шокирована трагической гибелью руководства МВД и гражданских.

«Я хорошо знала и министра Монастырского, и его первого заместителя Енина. Мои искренние соболезнования их семьям и нашим партнерам из украинского правительства в связи с этой утратой», — отметила он.

Отреагировали на трагедию и посол США Бриджит Бринк и глава представительства ЕС в Украине Мати Маасикас.

«Ошеломлена и огорчена ужасной новостью из Броваров. Мои глубокие соболезнования близким министра Монастырского, первого заместителя Енина, а также всех погибших и пострадавших в катастрофе этого утра. Наши сердца — с громадой Броваров и нашими друзьями и партнерами в МВД», — написала Бринк.

Маасикас отметил, что Монастырский и Енин «были отличными партнерами по сотрудничеству и друзьями». Он также выразил свои соболезнования.

Утром 18 января в Броварах Киевской области возле детского сада и многоэтажек упал вертолет ГСЧС. На борту находилось руководство МВД — министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Они погибли.

Всего в результате крушения погибли 18 человек, трое их них — дети. Девять жертв находились на борту вертолета, никто не выжил.

Пострадали 29 человек, в том числе 15 детей.

Официально причину авиакатастрофы пока не называют. Советник главы МВД Антон Геращенко предположил, что это могли быть диверсия, неисправность техники или нарушение правил безопасности полетов.





