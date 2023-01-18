«Ужасная трагедия». Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Броварах 18 января, 12:07 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил уполномоченным органам выяснить все обстоятельства авиакатастрофы в Броварах.

"Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается», — говорится в сообщении главы государства в Telegram.

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Зеленский добавил, что среди погибших министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета.

По словам президента, травмированы 25 человек, в том числе десять детей.

«По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов», — написал он.

Зеленский заявил, что поручил СБУ во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего.

«На месте трагедии работают все службы. Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД…настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизнь унесло это черное утро», — говорится в сообщении.

Утром в среду, 18 января, в жилом квартале в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД Украины.

Среди 18 погибших в результате крушения — министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего известно о 18 погибших, из них трое детей.