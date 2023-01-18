Геращенко назвал возможные причины крушения вертолета с руководством МВД в Броварах

18 января, 10:59
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Достоверно причины крушения вертолета пока не известны (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Достоверно причины крушения вертолета пока не известны (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал возможные причины крушения вертолета с руководством МВД в Броварах.

По его словам, на сегодняшний день есть несколько предварительных версий, однако пока речь идет лишь о предположениях.

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«Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем», — написал он у себя в Telegram-канале.

Видео дня

Вертолет с руководством МВД, на борту которого были, в том числе глава ведомства Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, упал возле детского сада в Броварах в среду утром, 18 января.

В результате крушения все девять человек, которые находились на его борту, погибли.

По состоянию на 11:00 было известно, что всего жертвами трагедии стали 18 человек, среди них трое детей.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Вертолет МВД Украины Антон Геращенко Киевская область Бровары Крушение Евгений Енин Денис Монастырский

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