Геращенко назвал возможные причины крушения вертолета с руководством МВД в Броварах 18 января, 10:59 Достоверно причины крушения вертолета пока не известны (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал возможные причины крушения вертолета с руководством МВД в Броварах.

По его словам, на сегодняшний день есть несколько предварительных версий, однако пока речь идет лишь о предположениях.

«Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем», — написал он у себя в Telegram-канале.

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Вертолет с руководством МВД, на борту которого были, в том числе глава ведомства Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, упал возле детского сада в Броварах в среду утром, 18 января.

В результате крушения все девять человек, которые находились на его борту, погибли.

По состоянию на 11:00 было известно, что всего жертвами трагедии стали 18 человек, среди них трое детей.