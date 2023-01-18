Повреждено здание детсада, среди жертв — дети. Фото и видео с места крушения вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД 18 января, 11:27 Части упавшего вертолета задели многоэтажку в Броварах, на борту находился глава МВД Денис Монастырский, он погиб (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Утром в среду, 18 января, в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту.

В результате авиакатастрофы погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Они летели в командировку в одну из «горячих» точек фронта.

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Также на борту вертолета находились еще шесть человек, никто не выжил.

Во время падения воздушное судно задело здание детского сада на улице Петлюры. Произошел взрыв, начался пожар, повреждены помещения детсада. Часть вертолета остановилась возле подъезда одной из многоэтажек.

Всего в результате крушения вертолета по состоянию на 11:15 18 января погибли 18 человек, из них трое детей. Еще 29 человек пострадали, в том числе 15 детей.

Официально причину авиакатастрофы пока не называют. Советник главы МВД Антон Геращенко предположил, что это могли быть диверсия, неисправность техники или нарушение правил безопасности полетов.

NV собрал фото и видео с места падения вертолета.

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters