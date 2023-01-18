Падение вертолета в Броварах: руководство МВД летело в командировку в одну из «горячих» точек — Тимошенко
18 января в Броварах упал вертолет (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Руководство МВД, погибшее в авиакатастрофе в Броварах, летело на вертолете в командировку в одну из «горячих» точек, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Тимошенко в среду, 18 января.
«Можно сказать, что целью была поездка в одну из горячих точек, где проходят боевые действия. Туда отправлялся министр внутренних дел», — сказал он.
Девять человек, находившихся в вертолете, погибли.
Утром в среду, 18 января, в жилом квартале в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД Украины.
Среди 18 погибших в результате крушения — министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Всего известно о 18 погибших, из них трое детей.