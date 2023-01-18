Падение вертолета в Броварах: руководство МВД летело в командировку в одну из «горячих» точек — Тимошенко 18 января, 11:25 18 января в Броварах упал вертолет (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Руководство МВД, погибшее в авиакатастрофе в Броварах, летело на вертолете в командировку в одну из «горячих» точек, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Тимошенко в среду, 18 января.

«Можно сказать, что целью была поездка в одну из горячих точек, где проходят боевые действия. Туда отправлялся министр внутренних дел», — сказал он.

Девять человек, находившихся в вертолете, погибли.

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Утром в среду, 18 января, в жилом квартале в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД Украины.

Среди 18 погибших в результате крушения — министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего известно о 18 погибших, из них трое детей.