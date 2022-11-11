Херсон — самая большая военная победа Украины. Что дальше? 11 ноября, 20:03 Эксклюзив НВ

Херсонская операция стала для российской армии тем же, чем стал Сталинград для Вермахта

Украинская армия вернула Херсон без единого убитого в уличных боях солдата или офицера (то, что я знаю на данный момент). Город вернулся целым. Правда, россияне взорвали там телевышку, некоторые объекты инфраструктуры, но в общем город не разрушен. Противника, по сути дела, вынудили уйти из этого города. Причем, противника очень сильно побили на переправах.

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В определенном смысле можно сказать, что это идеально проведенная военная операция. Победа Украины, в общем, предопределена. Важно теперь добиться такого результата, чтобы в ходе этой победы, в ходе последних месяцев боевых действий как можно меньше было убито и покалечено украинских солдат и офицеров.

Освобождение Херсона — это не просто хорошо, это самая большая военная победа Украины за всю текущую войну. Российские войска частью разбиты, частью уничтожены, частью рассеяны. Вот сейчас власти говорят о том, что в самом городе Херсон прячутся по всяким углам, подворотням и помойкам российские солдаты, переодетые в гражданскую одежду и некоторые из них вооружены, могут представлять опасность. Но думаю, всех повыискивают.

Следующая остановка — это, конечно, Крым

Тем не менее, российские войска в общем и целом выбиты из Херсона. Над Херсоном развевается украинский флаг. Российским войскам нанесен огромный урон в технике, в живой силе, но, самое главное, в боевом духе. Потому что сейчас херсонская операция стала для российской армии тем же, чем стал Сталинград для Вермахта. Точка перелома боевого духа. Именно после Сталинграда немцы по их собственному признанию, перестали верить в свою общую победу во Второй мировой войне. И поэтому из-за такого надломленного боевого духа в ближайшее время российские войска не смогут функционировать в нормальном режиме и не смогут оказывать полноценного сопротивления на всей протяженности линии фронта, а на Херсонском направлении особенно. Хотя сейчас это направление правильно называть не Херсонским, а Крымским.

Потому, что следующая остановка — это, конечно, Крым.

Многие люди говорят, хорошо, а что дальше после Херсона? Думаю, дальше будет наступление ВСУ к югу от Запорожья и на север Луганской области. Самое интересное, что уже после них — многие думаю, что начнется наступление на Донбасс — а я думаю, — нет. Не будет потом наступления на Луганск, Донецк. Знаете, почему? Как раз там очень много железных дорог, и там у российской логистики все хорошо. А плохо, знаете, где? В Крыму. Скорее будет наступление на Крым, чем на Донбасс.

И сначала будет освобожден Крым, а потом Донбасс.

Сейчас уже можно сказать, что дальнейшее наступление украинской армии либо на север Луганской области, либо на юг Запорожской будет гораздо проще. Ведь мало того, что россияне в подавленном состоянии, там и с логистикой все печально. Ну и в самой России больше уже никто в победу не верит. Даже самые упоротые ватники понимают, что война на истощение против всего западного мира для России хорошо закончиться не может. Воюет 1,5% мирового ВВП, да еще и оккупированного насквозь, против 30 или 40% мирового ВВП.

Что еще важно сказать. Важнее, чем украинская победа, это кошмарное позорное военное поражение России. Потому, что это поражение скорее всего приведет к развалу режима в России.

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