ВСУ за неделю освободили 179 населенных пунктов на юге страны — ОК Юг

13 ноября, 17:44
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В освобожденных населенных пунктах ВСУ проводят стабилизационные мероприятия (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

В освобожденных населенных пунктах ВСУ проводят стабилизационные мероприятия (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

Украинские силы освободили 179 населенных пунктов за неделю в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

Россияне продолжают оборонительные действия и обустройство фортификационных сооружений на левом берегу Днепра.

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«Нашими подразделениями на правом берегу Днепра с начала недели деоккупировано 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тысячи квадратных километров», — говорится в сообщении командования.

В освобожденных населенных пунктах и ​​территориях Николаевской и Херсонской областей, по данным ОК, подразделения ВСУ проводят стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1930029017201206/
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11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон, но отметил, что город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны считают, что зачистка города может занять несколько недель.

По данным Генштаба, украинские силы уже вышли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/gec3gvYAyuM
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Николаевская область

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