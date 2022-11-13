ВСУ за неделю освободили 179 населенных пунктов на юге страны — ОК Юг 13 ноября, 17:44 В освобожденных населенных пунктах ВСУ проводят стабилизационные мероприятия (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

Украинские силы освободили 179 населенных пунктов за неделю в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

Россияне продолжают оборонительные действия и обустройство фортификационных сооружений на левом берегу Днепра.

Видео дня

«Нашими подразделениями на правом берегу Днепра с начала недели деоккупировано 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тысячи квадратных километров», — говорится в сообщении командования.

В освобожденных населенных пунктах и ​​территориях Николаевской и Херсонской областей, по данным ОК, подразделения ВСУ проводят стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон, но отметил, что город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны считают, что зачистка города может занять несколько недель.

По данным Генштаба, украинские силы уже вышли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.