Ситуация на юге Украины: оккупанты покидают рубежи на левом берегу Днепра и продвигаются вглубь на 15−20 км

15 ноября, 12:42
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В оперативном командовании рассказали о текущей ситуации на юге Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В оперативном командовании рассказали о текущей ситуации на юге Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупационные войска в Херсонской области продвигаются вглубь на 15−20 км от обустроенных рубежей на левом берегу Днепра, чтобы обезопаситься от обстрелов ВСУ.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк

«Гипотетически враг может угрожать Херсону, потому что расстояние позволяет использовать разные виды оружия, но ВСУ тоже не стоят на месте и используют контрбатарейную борьбу. В связи с чем наблюдается активность вражеских войск на левом берегу Днепра по продвижению вглубь от берега на 15−20 км», — отметила Гуменюк.

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Она подчеркнула, что логистика оккупантов на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/nh6p7JKmZhw

По состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

В ОК Юг сообщили, что за неделю украинские силы освободили 179 населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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