Пополняют обменный фонд. В ВСУ рассказали о продвижении украинских военных в Херсонской области

12 ноября, 12:58
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ВСУ зачищают освобожденные территории в Херсонской области и закрепляются на позициях (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

ВСУ зачищают освобожденные территории в Херсонской области и закрепляются на позициях (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Украинские военные продвигаются в Херсонской области и закрепляются на занятых позициях. При этом ВСУ стараются брать в плен оккупантов и забирают трофейную военную технику.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Мы продолжаем продвигаться и в том числе зачищать территории, закрепляться на позициях, которые заняли и на новых позициях. Также мы пытаемся находить тех, кого „забыли“ специально или случайно, потому что при той „эвакуации“, которую они себе устроили первое и второе возможно. Пополняем обменный фонд и немного российского ленд-лиза», — отметила она.

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Гуменюк добавила, что среди трофейной техники есть артиллерийские системы, бронетехника и танки. Ее подсчет продолжается.

«Все это мы скомпонуем и будем возвращать врагу уже в виде ударов», — отметила она.

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Гуменюк также анонсировала хорошие новости с Херсонской области в ближайшее время.

«Продолжаем работу и по освобождению населенных пунктов. Думаю, что к вечеру будут хорошие новости», — резюмировала она.

Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе оккупационных войск из Херсона.

https://www.youtube.com/watch?v=EjS_43k8nuk

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку.

https://www.youtube.com/watch?v=ZHRdcP7d0Yk

Появились также фото и видео встречи украинских военнослужащих в освобожденном Херсоне. Возле здания областной государственной администрации появился флаг Украины.

Его также вывесили на здании управления Нацполиции в Херсонской области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины деоккупация

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