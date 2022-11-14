«Убить Украину невозможно». На фоне международной изоляции РФ и Путина Зеленский посетил Херсон — все подробности символичного визита 14 ноября, 15:36 Сюжет Зеленский фотографируется с военными на фоне арки с надписью «Херсон» на въезде в город (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября посетил Херсон, совершив очередной символичный шаг, сравнимый с его знаковым визитом в освобожденный Изюм ровно два месяца назад.

14 сентября, когда после успешного контрнаступления ВСУ Зеленский побывал в освобожденном Изюме, мировые СМИ подчеркивали контраст между растущей изоляцией российского диктатора Владимира Путина и фотографиями украинского президента менее чем в 15 км от линии фронта.

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14 ноября Владимир Зеленский повторил этот шаг уже в Херсоне, но контраст с тех пор стал еще более очевидным. От российских войск город отделяет только Днепр, ширина которого в Херсонской области составляет от 500 м до 1 км. Визит Зеленского в Херсон состоялся в день, когда изоляция Путина и преступления России обсуждает весь мир: диктатор не поехал на саммит G20 на Бали в Индонезию, который собрал самых влиятельных мировых лидеров и стартует 15 ноября.

Зеленский же в Херсоне, как пишет New York Times, «праздновал, пожалуй, самый значительный успех ВСУ с начала полномасштабного вторжения России». Издание называет визит президента «ощутимым свидетельством взлета боевого духа Украины и ее растущего бесстрашия в войне, длящейся почти девять месяцев» — вопреки тому, что российские войска «оставались на расстоянии удара за Днепром», а вдалеке раздавались взрывы (возможно, ВСУ дезактивировали оставленные россиянами мины, предполагает NYT). «Дерзкий характер» визита, как пишут американские журналисты, подчеркнуло также количество охраны и военных, сопровождавших Зеленского.

Фото: Офис президента

Свободный Херсон сегодня в присутствии Зеленского торжественно поднял флаг Украины возле здания Херсонской ОГА, которое еще недавно контролировали оккупанты. В церемонии под звуки государственного гимна Украины приняли участие военные, освобождавшие Херсонскую область, а также представители Офиса президента (Андрей Ермак, Кирилл Тимошенко), правительства (глава МВД Денис Монастырский и заместитель министра обороны Анна Маляр), командование ВСУ (в том числе бригадный генерал Александр Тарнавский, один из командующих операцией по освобождению юга Украины). Минутой молчания все присутствующие почтили память погибших при освобождении Херсонской области.

Владимир Зеленский и бригадный генерал Александр Тарнавский / Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Перед началом церемонии Зеленский провел некоторое время на центральной площади Херсона. Он ответил на приветствие сотен людей и возгласы «Слава Украине!», которые звучали даже с балконов зданий напротив, а также пообщался с жителями Херсона, которые в течение восьми месяцев оккупации верили в возвращение Украины. Иностранные СМИ подчеркивают, что среди людей на площади было немало родителей с детьми и жителей, набросивших на плечи украинские флаги.

«Вот как выглядит освобождение. Вот как выглядит мужество», — прокомментировали сегодняшнее событие в Минобороны Украины, напомнив, что еще неделю назад Херсон был оккупирован.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Как пишет The Guardian, в целом Зеленский провел на площади около получаса. В коротком брифинге для СМИ он поблагодарил НАТО и страны мира за поддержку Украины, напомнив, что РСЗО HIMARS сыграли большую роль в освобождении юга Украины. Кроме того, президент призвал иностранных журналистов рассказать всему миру о том, как херсонцы жили в оккупации и какие преступления совершала здесь российская армия. На вопрос репортеров о том, куда украинские силы могут наступать дальше, он ответил: «Это не Москва… Нас не интересуют территории другой страны».

А в ответ на вопрос журналиста Дмитрия Комарова о том, почему он решился на визит в Херсон, Зеленский заметил: «Важно быть здесь. Все же рискуют — военные рискуют ежедневно, журналисты рискуют. Мне кажется, нужно говорить здесь и поддерживать херсонцев, поддерживать людей, чтобы они чувствовали: мы не только обещаем, мы реально возвращаем наш флаг. И еще по-человечески очень хочется такую эмоцию, энергию от людей получить — это тоже важно, тоже мотивирует».

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

В общении с иностранными журналистами, говоря уже по-английски, Зеленский выразил надежду, что освобождение Херсона — «это начало завершения войны». «Эта война забрала лучших героев нашей страны», — напомнил президент Украины.



Отдельно Зеленский поблагодарил украинских военных, которые помогли вытеснить врага с правобережья Херсонской области. Зеленский добавил, что для него честь быть сегодня вместе с защитниками в Херсоне.



«От этого очень тепло на сердце, на душе. Хочу поблагодарить вас за то, что вы такие есть и что возвращаете Украину в Херсонскую область. Возвращаем наши Вооруженные Силы, наше государство, наш флаг», — обратился президент к военным. Также, как сообщает Reuters, Зеленский напомнил, что Украина «двигается вперед» и «мы готовы к миру, миру для всей нашей страны».

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

В то же время Владимир Зеленский отметил, что российские войска оставили в Херсонской области множество разрушенных домов и других сооружений, повреждены коммуникации, расстреляны автомобили.



«Это то, что наделала Российская Федерация в нашем государстве, показала всему миру, что она может убивать. Но все мы, наши Вооруженные Силы, наша Нацгвардия, разведка показали, что убить Украину невозможно», — подчеркнул глава государства.



Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Зеленский сфотографировался с военными возле известной арки с колоннами на въезде в Херсоне и вручил награды украинским защитникам.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Однако, предостерег Зеленский жителей освобожденных территорий, в населенных пунктах области необхожимо соблюдать строгие меры безопасности, ведь россияне заминировали многие объекты.

«Сейчас еще работают соответствующие службы, проводится разминирование, поэтому нужно быть осторожными», — призвал президент, отметив, что «уже есть несколько случаев ранения и гибели людей».



Зеленский также отметил, что в Херсоне продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и линий связи. Сейчас все линии, подававшие свет в область, разрушены.



Кроме того, судя по обнародованным Офисом президентом фотографиям, Зеленский имел возможность пообщаться с военными в защищенном месте, а не только на публике.

В своем вечернем обращении накануне визита в Херсон президент напомнил, что украинские следователи уже задокументировали здесь более 400 российских военных преступлений. «Обнаруживают тела убитых — и гражданских, и военных. В Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти. Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу. Без сомнений», — пообещал глава государства.

В Кремле тем временем не смогли прокомментировать визит Владимира Зеленского в Херсон. «Мы оставляем это без комментариев», — заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов.

При этом он попытался убедить журналистов и российских граждан, что Херсон якобы остается «территорией Российской Федерации».

Фото: Офис президента