Еще четырех городов не будет. Евгений Дикий объяснил, какие будут последствия отступления ВСУ из Бахмута 1 апреля, 08:17 Кадр видео Бахмута, снятого с дрона (Фото:@combat.art.ukraine via Instagram/via REUTERS)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью

Radio NV объяснил, какими будут последствия отступления Вооруженных сил Украины из Бахмута.

В эфире Radio NV Дикий отметил, что сугубо с военной точки зрения было бы проще отойти из Бахмута на следующие рубежи обороны и держаться уже за них.

«Можно было бы уже уходить, скажем так, с абсолютным чувством выполненного долга; с тем, что врагу нанесли очень значительный вред, выиграли очень большое время для подготовки новых частей в тылу — тех частей, которые должны пойти в контрнаступление. Но это военная составляющая. А дальше есть гуманитарная компонента. И вот она очень отличается», — сказал бывший командир роты батальона Айдар.

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Он пояснил, что после ухода на следующие рубежи сразу четыре города – Константиновка, Краматорск, Славянск и Северск – станут не прифронтовыми, а фронтовыми городами. Дикий отметил, что Константиновка, Краматорск и Славянск больше Бахмута.

«Начиная с того, что оттуда нужно немедленно эвакуировать достаточно значительное количество гражданского населения. Продолжая тем, что мы таким образом ставим для себя сразу галочку, что по завершению боевых действий этих городов просто не будет, как сейчас нет Бахмута, Соледара. А будет место на карте, где когда-то были эти города. Будет огромная руина, которую нужно будет полностью разбирать и с нуля эти города строить», - описал бывший командир роты батальона Айдар последствия отступления из Бахмута.

Он отметил, что «мы жертвуем Бахмутом фактически и его гарнизоном», прикрывая четыре следующих города.

Также Дикий упомянул о внешнеполитическом аспекте отступления из Бахмута, который озвучил президент Владимир Зеленский.

«Дать сейчас россиянам хотя бы маленькую, но формальную победу — это может немного поколебать не в ту сторону эти и так шаткие весы международной поддержки Украины», — сказал экс-командир роты батальона Айдар.

Ранее заместитель мэра Бахмута Александр Марченко сказал, что бои идут практически в центральной части города.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты терпят «безумные потери» в Бахмуте и продолжение обороны города позволяет ограничивать возможности врага и стабилизировать линию фронта.

29 марта было опубликовано интервью Зеленского Associated Press, в котором он заявил, что в случае поражения украинских войск в Бахмуте давление как со стороны международного сообщества, так и внутри страны усилится, а глава Кремля сможет «продать эту победу».