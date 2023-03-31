Минобороны о ситуации в Бахмуте: оккупанты подняли ставки в ущерб себе, время играет против РФ

31 марта, 11:23
Поделиться:
Анна Маляр дала оценку текущей ситуации в Бахмуте (Фото:@combat.art.ukraine via Instagram/via REUTER)

Анна Маляр дала оценку текущей ситуации в Бахмуте (Фото:@combat.art.ukraine via Instagram/via REUTER)

Заместительница министра обороны Анна Маляр дала оценку текущей ситуации в Бахмуте Донецкой области.

У себя в Telegram она написала, что российские оккупационные войска не оставляют попытки захватить город, пошли на принцип и «подняли ставки в ущерб себе».

«В Бахмуте время играет против врага. Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти длительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения. Ведь потраченные врагом на захват Бахмута время, оружие, техника и огромное количество погибших с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя», — подчеркнула Маляр.

Видео дня

Читайте также:
Ситуация в Бахмуте. Врагу удалось преодолеть рубеж реки Бахмутки, оккупанты контролируют более половины города — Дикий

Ранее заместитель мэра Бахмута Александр Марченко сказал, что бои идут практически в центральной части города.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты несут «сумасшедшие потери» в Бахмуте и продолжение обороны города позволяет ограничивать возможности врага и стабилизировать линию фронта.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Минобороны Украины Донецкая область Бахмут Война России против Украины Анна Маляр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X