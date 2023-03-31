Минобороны о ситуации в Бахмуте: оккупанты подняли ставки в ущерб себе, время играет против РФ 31 марта, 11:23 Анна Маляр дала оценку текущей ситуации в Бахмуте (Фото:@combat.art.ukraine via Instagram/via REUTER)

Заместительница министра обороны Анна Маляр дала оценку текущей ситуации в Бахмуте Донецкой области.

У себя в Telegram она написала, что российские оккупационные войска не оставляют попытки захватить город, пошли на принцип и «подняли ставки в ущерб себе».

«В Бахмуте время играет против врага. Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти длительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения. Ведь потраченные врагом на захват Бахмута время, оружие, техника и огромное количество погибших с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя», — подчеркнула Маляр.

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Ранее заместитель мэра Бахмута Александр Марченко сказал, что бои идут практически в центральной части города.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты несут «сумасшедшие потери» в Бахмуте и продолжение обороны города позволяет ограничивать возможности врага и стабилизировать линию фронта.