Битва за Бахмут может стать поворотным моментом в войне — полковник Межевикин 30 марта, 16:16 Снимок Бахмута с дрона, 26 марта 2023 года (Фото:93rd Mechanized Brigade Kholodny Yar via REUTERS)

Бои за Бахмут Донецкой области могут стать поворотным моментом в войне России против Украины. Об этом заявил в разговоре с The New York Times Герой Украины полковник Евгений Межевикин, командир тактической группы Адам, которая обороняет город.

Полковник уверен, что защитники Украины смогут удержать Бахмут и отбросить российские войска дальше. По его мнению, если Силы обороны сохранят свои недавние успехи, то битва за Бахмут позволит остановить последнее российское наступление и подготовиться к нанесению сокрушительного удара.



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Межевикин отметил, что сейчас завершают подготовку новые украинские ударные бригады: «Мы еще немного подержим врага здесь, а дальше они отбросят его назад».

Полковник рассказал, что атаки оккупантов замедлились, враг исчерпал свои резервы, а непосредственная угроза окружения была устранена.

«Раньше они могли атаковать по всем направлениям одновременно и группами не менее 20, 30 или 40 человек, но постепенно это угасает», — сказал он.

На северном и южном флангах Бахмута российские оккупанты, которые пытались окружить город, столкнулись с самыми мотивированными украинскими частями, пишет NYT.

«Когда они пытаются усилить свои подразделения, провести ротацию, их уничтожают в самом начале… Все, что им остается — это попытаться продвинуться через город, потому что здания защищают их от огня», — добавил Межевикин.

Ранее заместитель мэра Бахмута Александр Марченко сказал, что бои идут практически в центральной части города.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты несут «сумасшедшие потери» в Бахмуте, и продолжение обороны города позволяет ограничивать возможности врага и стабилизировать линию фронта.