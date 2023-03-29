Зеленский — о Бахмуте: Если город захватят, Путин почувствует кровь и продаст эту победу Западу. Меня подтолкнут к компромиссу 29 марта, 09:30 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский считает, что в случае поражения украинских войск в Бахмуте давление как со стороны международного сообщества, так и внутри страны усилится, а глава Кремля сможет «продать эту победу».

Об этом он сказал в интервью Associated Press.

По словам Зеленского, сейчас он такого давления не чувствует, а любая потеря на этом этапе войны, по его мнению, может поставить под угрозу импульс, который Украина уже достигла в борьбе.

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«Наше общество почувствует усталость. Наше общество подтолкнет меня к компромиссу с ними[…] Мы не можем терять шаги, потому что война — это пирог, состоящий из кусочков побед. Маленькие победы, маленькие шаги», — сказал он.

Президент считает, что если российские войска смогут захватить Бахмут, то диктатор Владимир Путин «продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану».

«Если он почувствует кровь, почувствует, что мы слабы — он будет давить, давить, давить», — добавил Зеленский.

По данным Генштаба, на 29 марта в эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что РФ бросила в Бахмут свои лучшие подразделения и задача защитников города — уничтожить как можно больше оккупантов, создав условия для наступательных действий.

