Резников объяснил решение продолжать оборону Бахмута 29 марта, 16:14 Защитники Украины в районе Бахмута, март 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

Министр обороны Алексей Резников рассказал о важности обороны Бахмута Донецкой области в интервью польской Gazeta Wyborcza. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Глава Минобороны сказал, что у российских оккупантов «безумные потери» — по украинским военным оценкам, только на Бахмутском направлении они каждый день теряют в среднем 500 человек убитыми или ранеными и быстро исчерпывают свои наступательные возможности.



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«Отсюда принципиальное решение нашего командования: удерживать Бахмут, несмотря на собственные потери. Потому что его оборона ограничивает возможности россиян и дает нам стабильность по всей линии фронта. Смогут ли оккупанты усилить свои атаки? Посмотрим. Им нужен успех», — заявил Резников.

Комментируя заявления некоторых экспертов о «нецелесообразности» обороны Бахмута, министр объяснил, что «город и холмы рядом с ним являются удобной территорией для обороны». По его словам, если бы защитники Украины вышли из Бахмута, обороняться нужно было бы в другом месте, «где нет такого удобного ландшафта».

Резников также сказал, что страна-террорист РФ сосредоточила усилия на узком участке линии фронта на Донбассе и бросает туда боевиков ЧВК Вагнера, используя их «как пушечное мясо».

«Я считаю, что наступление идет полным ходом — но их план заключался в том, чтобы прорвать фронт в районе Бахмута и атаковать полномасштабными силами авиации, артиллерии и бронетехники, чтобы занять всю Донецкую и Луганскую области. Для них это важно с политической точки зрения. Они хотели показать, что хотя бы одна из „целей“, озвученных Путиным в начале вторжения, достигнута. Но этого не произошло, и Бахмут остается нашей крепостью», — подчеркнул он.



Министр добавил, что благодаря поставкам западного вооружения у Украины уже есть достаточный артиллерийский потенциал.

По данным Генштаба, по состоянию на 29 марта в эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что РФ бросила в Бахмут свои лучшие подразделения и задача защитников города — уничтожить как можно больше оккупантов, создав условия для наступательных действий.