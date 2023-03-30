Власти о ситуации в Бахмуте: Бои идут практически в центре, оккупанты пытаются перерезать въезд в город 30 марта, 15:11 Бои идут практически в центральной части Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Бахмуте Донецкой области бои продолжаются почти в центральной части. Оккупационная армия РФ пытается перерезать въезд в город.



Об этом Суспільному рассказал заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко.

«Проезд в город невозможен сейчас для гражданских, потому что продолжаются бои на въезде в город. Но кое-где пробивается связь», — сообщил Марченко.

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Он отметил, что есть локации, где установлен Starlink, таким образом местные жители выходят на связь.

По его словам, в Бахмуте еще есть запасы еды и воды, но по городу передвигаться опасно из-за постоянных хаотичных обстрелов.

В Бахмуте остаются около 2700 человек по состоянию на прошлую неделю, также есть дети.

«Цифра корректируется, эвакуируются люди. Вывозить жителей помогают военные ВСУ», — добавил Марченко.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ЧВК Вагнера не способны самостоятельно обеспечивать наступательную работу в районе Бахмута и вынуждены просить о поддержке российской регулярной армии.

Он отметил, что российские военные уже фактически 9 месяцев не оставляют попыток захватить Бахмут. Однако украинские защитники стабилизируют фронт.

