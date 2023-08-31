Британская компания BAE Systems открывает офис в Украине. Будут производить гаубицы L119 31 августа, 11:04 Владимир Зеленский и гендиректор BAE Systems Чарльз Вудберн (Фото:Офис президента)

Украина договорилась о сотрудничестве с одной из крупнейших оборонных компаний BAE Systems — она откроет здесь свое представительство. В частности, будут производить легкие пушки L119.

Об этом сообщает Офис президента.

Представители компании во главе с гендиректором Чарльзом Вудберном приехали в Киев, где встретились с президентом Владимиром Зеленским. По словам главы государства, Украина хочет быть соавтором новой действенной системы европейской и мировой безопасности, «что невозможно без мощного оборонно-промышленного комплекса».

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«Мы высоко ценим, когда частные компании в такое время открывают свои офисы в нашей стране. Прежде всего это очень важный сигнал поддержки нашего народа, украинских граждан», — заявил Зеленский.



По итогам встречи Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и BAE Systems подписали договор о сотрудничестве по локализации производства вооружений компании. Также рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, запасных частей и производству новых легких пушек L119 заключили с Министерством обороны.

BAE Systems — одна из крупнейших оборонных компаний в мире. Среди ее продукции — гаубицы M777, танки Challenger 2, БМП M2 Bradley, БМП CV90, САУ Paladin, ЗРК Stormer HVM и другое оружие, которое используют защитники Украины.

