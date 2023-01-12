Пополнение арсенала западной артиллерии. На что способны САУ Paladin со 155-мм орудием, которые Украина получит от США — инфографика NV 12 января, 07:30 САУ M109A6 Paladin — это модификация установки M109 (Фото:Markus Rauchenberger/defense.gov)

В новом пакете американской помощи ВСУ получат гусеничные САУ Paladin со 155-мм орудием — очередное мощное пополнение арсенала западной артиллерии для Украины.

Американские самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin пополнят «семью» западных артиллерийских систем калибра 155 мм, которые ранее уже передавали Украине другие страны (в частности это гаубицы и САУ М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana).

Видео дня

В своей инфографике NV рассказывает об особенностях этих систем.

САУ Paladin: современная модификация уже знакомой ВСУ системы

США предоставят Украине 18 САУ Paladin в рамках нового пакета помощи на общую сумму около $3 млрд. В подробном списке этой партии вооружений, который Пентагон обнародовал 6 января, они официально фигурируют как «155-мм самоходные гаубицы». Однако позже пресс-секретарь Минобороны США Пат Райдер уточнил, что речь идет именно о M109A6 Paladin.

Украина уже использует американские 155-мм гаубицы М109, однако главным отличием модификации M109A6 Paladin является усиление бронирования, модернизация двигателя и ходовой части, усовершенствование гаубицы, увеличение боезапаса до 39 выстрелов, напоминает портал Defence Express.

Кроме того, особенность САУ Paladin – интеграция цифровой навигационной системы и системы управления огнем в единую сеть управления. Это позволяет M109A6 Paladin открыть точный огонь через 30 секунд после остановки, когда цифровая система берет на себя все необходимые расчеты по ведению стрельбы, что значительно повышает ее эффективность.

Башня этой САУ имеет улучшенную бронированную защиту и внутреннюю обшивку из кевлара.

Инфографика: NV

CАУ Paladin M109А6 оснащена 155-мм гаубицей М284, имеющей дальность стрельбы до 24 км обычным снарядом и до 30 км активно-реактивным снарядом. Темп стрельбы — до 4 выстрелов в минуту, зарядка возможна либо с помощью автоматической гидравлической системы, либо полуавтоматической системы зарядки.

Машина также оборудована радиостанцией для защищенной связи.



Новейшая модификация подобных установок – M109A7, ей на замену должна прийти новая САУ, которую Соединенные Штаты разрабатывают в рамках программы ERCA.



САУ M109A6 Paladin – главные характеристики

Производитель: BAE Systems, США

На вооружении: с 1991 года

Вес: 28,8 т

Длина: 9,67 м

Ширина: 3,14 м

Высота: 3,62 м

Экипаж: 5

Двигатель: 440 л.с.

Скорость: 65 км/ч

Запас хода: 350 км

Вооружение:

155-мм орудие M284, боезапас – 39 снарядов. Скорость - 4 выстрела в минуту

12,7-мм пулемет M2 Browning или 40-мм гранатомет Mk 19

Дальность выстрела обычными снарядами — 24 км, корректируемыми, в том числе Excalibur, — более 30 км.

САУ оснащена автоматизированной системой управления огнем и бортовым баллистическим вычислителем. Новая навигационная система обеспечивает автоматическую наводку орудия.