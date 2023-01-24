Могут стрелять на расстояние до 5 км. Главное о боевых машинах пехоты CV90, которые Украина получит от Швеции — инфографика NV 24 января, 18:53 БМП CV90 (Фото:baesystems.com)

19 января стало известно, что Швеция передаст Украине БМП CV90 вместе с САУ Archer и ПТРК NLAW.

NV собрал главные особенности этих боевых машин пехоты в инфографике.

Производитель БМП CV90 — британское транснациональное предприятие BAE Systems. На вооружении они находятся с 1993 года.

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Инфографика: NV

Сейчас это линейка боевых машин пехоты, в которой 15 разных модификаций.

Длина BAE Systems — 6,55 м, ширина — 3,1 м, высота — 2,7 м, вес — 23−37 т, мощность двигателя — 550 — 1 000 л.с., запас хода — 320 км, скорость — 70 км/ч.

Экипаж БМП состоит из трех человек, также он может перевозить восьмерых пассажиров.

В качестве главного вооружения в различных модификациях используются 40-мм автоматическая пушка Bofors L70, 30-мм автоматическая пушка Bushmaster II или 35-мм — Bushmaster III.

CV90 оснащена системой управления огнем UTAAS от компании SAAB с тепловизионным прицелом. Она позволяет вести прицельный огонь по воздушным целям на расстоянии в 2 км, наземным — 5 км.



Также в вооружение БМП входит автоматический боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 мм.

Броня по периметру CV90 выдерживает бронебойные пули калибра 14,5 мм, лобная часть — 30 мм.