Одна из крупнейших оборонных компаний BAE Systems откроет офис в Украине — Зеленский

30 мая, 18:20
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Владимир Зеленский провел переговоры с представителями BAE Systems (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский провел переговоры с представителями BAE Systems (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 30 мая, провел онлайн-встречу с руководством британской оборонной компании BAE Systems.

У себя в Telegram глава украинского государства сообщил, что обсудил с представителями компании локализацию производства в Украине. Они договорились об открытии украинского офиса BAE Systems. По словам президента, со временем в Украине могут появиться мощности по ремонту и производству продукции компании.

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«Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем сейчас», — подчеркнул Зеленский.

BAE Systems — одна из крупнейших оборонных компаний в мире. Среди ее продукции — гаубицы M777, танки Challenger 2, БМП M2 Bradley, БМП CV90, САУ Paladin, ЗРК Stormer HVM и другое оружие, которое используют защитники Украины.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Оружие Военная техника Военная помощь Владимир Зеленский BAE Systems Поддержка Украины Война России против Украины

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