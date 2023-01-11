Основной боевой танк Британии. Как усилят ВСУ танки Challenger 2, если Лондон первым решится передать эту технику Украине — инфографика NV 11 января, 11:18 Сюжет Танк оснащен 20-мм орудием и до сих пор находится на вооружении армии Британии (Фото:baesystems.com)

Великобритания может стать первой страной, которая предоставит Украине танки. В настоящее время правительство Риши Сунака рассматривает возможность передачи танков Challenger 2.

NV напоминает, на каком этапе сейчас переговоры и что известно о британских танках Challenger 2.

Получит ли Украина танки Challenger 2: позиция Великобритании

9 января британский телеканал Sky news сообщил, что уже несколько недель Британия ведет переговоры о возможном предоставлении Украине основных танков собственной армии — Challenger 2. Один из источников телеканала предположил, что Великобритания могла бы предложить около 10 таких танков для ВСУ. Если официальный Лондон в ближайшее время решится на этот шаг, то именно Британия станет первым примером для других западных союзников Украины, до сих пор не желавших предоставлять Украине танки из-за опасения эскалации войны — в первую очередь речь идет о Германии.

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Реагируя на эти публикации в СМИ, правительство Британии осторожно прокомментировало тему и дало понять, что решения по танкам для Украины еще нет, однако дискуссия продолжается. Об этом 10 января сообщил спикер премьер-министра страны Риши Сунака. «На данном этапе мы не принимали окончательных решений по поставке танков. Пока не будут приняты решения по таким вещам, мы не комментируем предположение о том, какую дополнительную технику можно или нельзя отправить», — объяснил спикер Сунака.

По его словам, Лондон продолжает обсуждать с Киевом «лучшую форму» военной поддержки, и это делается «совместно с союзниками».

Тем временем глава оборонного комитета Палаты общин Британии Тобиас Эллвуд поддержал идею по отправке британских боевых танков в Украину. «Это и наша война, но мы оставили воевать украинцев», — заявил Эллвуд. По его мнению, передача танков могла бы продемонстрировать, «насколько далеко мы зашли в нашей готовности смотреть Путину в глаза и не пугаться его риторики». Эллвуд подчеркнул, что Запад должен принять смелые стратегические решения, чтобы поддержать Украину, а не «нерешительно пробираться вперед».

Еще в мае 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Великобританию передать Украине современные танки — тогда речь шла именно о Challenger 2 и о возможности прямых поставок для ВСУ. Перед тем в конце апреля прошлого года тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказывал идею о том, что Лондон может отправить танки Challenger 2 в Польшу, чтобы Варшава могла передать Украине часть своих Т-72.

Что представляет собой танк Challenger 2?

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании и армии Омана. Эти машины поступили на вооружение британской армии в 1998 году, а их эксплуатация намечена вплоть до 2035 года после дополнительных модернизаций.

Танки Challenger 2 изначально выпускала британская компания Vickers Defence Systems, сейчас это BAE Systems Land & Armaments. Свое название они получили от серии танков: первоначально это были Challenger А30, основные британские танки 1940-х годов и период Второй мировой войны (оснащены 76,2-мм орудием). Впоследствии на смену им пришли новые танки Challenger, находившиеся на службе в армии Великобритании с начала 1980-х до конца 1990-х годов и участвовавшие в войне в Персидском заливе. Наконец, с конца 90-х — начала 2000-х британская армия использует Challenger 2 как свой основной боевой танк.

Он разработан на основе предыдущей модели, однако имеет немало отличий (лишь 3% деталей являются взаимозаменяемыми).

Начиная с 2008 года армия Британии приступила к модернизации 250 из примерно 360 танков Challenger 2, стоявших на ее вооружении. На них установили комплект дополнительной брони, новое 120-мм нарезное орудие, двигатель мощностью 1100 кВт, автоматическую трансмиссию, новую систему управления огнем и кондиционер.

Инфографика: NV

Challenger 2 — это тяжелобронированный и высокомобильный танк, основная задача которого — уничтожить или нейтрализовать бронированную технику врага.

Машина оснащена 120-мм нарезным танковым орудием L30, которое стреляет боеприпасами разного типа.

Вспомогательное вооружение — спаренный с орудием 7,62 мм пулемет L94A1, а также пулемет 7,62-мм пулемет L37A2 на башне возле командирского люка. Боезапас пулемета — 4000 патронов калибра 7,62 мм.

И для командира, и для наводчика танка предусмотрены оптические и тепловизионные прицелы, в частности, командир имеет возможность пользоваться панорамным прицелом с обзором 360°. Прицельные системы, башня танка и орудие полностью стабилизированы, что позволяет быстро поражать цель как в статике, так и в движении.

Двойные гусеницы обеспечивают стойкость платформы как на ровном дорожном покрытии, так и на пересеченной местности.



Challenger 2 поддерживал операции британской армии в Боснии, Косово и Ираке.

Танк Challenger 2 — основные характеристики

На вооружении: с 1998 года

Производитель: BAE Systems, Великобритания

Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании и Омана

Вес: 75 т ( с максимальной бронезащитой)

с максимальной бронезащитой) Длина: 13,5 м ( с пушкой)

с пушкой) Ширина: 4,2 м

Высота: 2,49 м

Экипаж: 4

Двигатель: 1 200 л.с.

Запас хода: 550 км/250 км ( по дороге или бездорожью)

по дороге или бездорожью) Скорость: 56 км/ч / 40 км/ч

Броня: композитная броня второго поколения Dorchester, характеристики которой засекречены



Вооружение:

Цифровая система управления огнем

120-мм нарезное орудие L30A1 с боезапасом в 47 снарядов, дальность выстрела — до 8 км

Пулеметы L94A1 и L37A2 калибра 7,62

Дымовые гранаты L8

Опционально можно установить автоматическую систему Enforcer с L37A2 и пулеметом калибра 12,7 мм или 40 мм гранатометом.

На платформе Challenger 2 разработаны инженерные машины Trojan и CRARRV, а также мостоукладчик Titan.