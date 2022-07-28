С незаметными ракетами. Великобритания передала Украине первые ЗРК Stormer HVM: что о них известно — инфографика 28 июля, 11:10 ЗРК Stormer HVM (Фото:flickr.com)

Украинские военные начали использовать на фронте зенитно-ракетные комплексы Stormer HVM, которые передала Великобритания.

Производством ЗРК занимается британская компания BAE Systems Land & Armaments. Комплекс находится на вооружении с 1981 года.

Stormer HVM в числах:

Вес установки 13,5 т, мощность составляет 250 л.с., запас хода — 650 км, максимальная скорость — 80 км/ч.



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Stormer HVM создан на базе лёгкого танка от компании Alvis. Имеет 8 пусковых контейнеров ракет Starstreak HVM, предназначенных для поражения крылатых ракет, самолетов и вертолетов. Общий боекомплект — 16 ракет, которые наводятся на цель в полуавтоматическом режиме, благодаря чему незаметны для бортовых датчиков российских вертолетов и самолетов.



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