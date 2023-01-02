Дальность огня — 2 км. Главное о БМП M2 Bradley, которые США могут передать Украине 2 января, 16:49 БМП M2 Bradley в Ираке в 2005 году (Фото:4.army.mil)

США рассматривают возможность предоставления Украине боевых машин Bradley, сообщил в конце декабря представитель Белого дома Bloomberg на условиях анонимности.

Окончательное решение еще не принято, и его детали неизвестны. Американский генерал отметил, что Bradley помогут украинским военным обеспечить «увеличение наземных боевых возможностей». Он добавил, что у США много Bradley.

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NV приводит главные факты о БМП M2 Bradley, которые могут появиться на вооружении ВСУ, в инфографике.

Инфографика: НВ

Производитель БМП M2 Bradley – американская компания BAE Systems Land & Armaments, на вооружении эти БМП находятся с 1981 года.

БМП названа в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.

БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя с машины и огневой поддержки их в период и после спешивания. Она может перевозить троих членов экипажа и семерых пассажиров.

Мощность двигателя БМП - 600 л.с., скорость - 61 км/ч, дальность передвижения без дозаправки - 402 км, длина - 6,5 м, ширина - 3,2 м, высота - 3 м, вес в полном боевом снаряжении - 32 ,1 т.

Вооружение БМП состоит из одноствольной автоматической пушки с цепным приводом калибра 25 мм M242 Bushmaster, эффективная дальность огня которой - 2 км, противотанкового комплекса с ракетами TOW или Javelin. Также на БМП M2 Bradley можно дополнительно установить 7,62 мм пулемет.

Последние модификации БМП M2 Bradley: M2A2 ODS, M2A3, M2A4.