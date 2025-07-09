Рекордная атака более 700 целями: наибольший удар нанесен по Луцку, взрывы слышали на Прикарпатье, Хмельниччине, Киевщине, вспыхнули пожары

Последствия российских ударов по Луцку, где вспыхнули пожары на предприятии и в гаражном кооперативе, 9 июля 2025 (Фото: ГСЧС)

В ночь на 9 июля российские войска массированно атаковали Украину сотнями шахедов , баллистическими и крылатыми ракетами. Под самым тяжелым ударом за время вторжения был Луцк, взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях.

NV следит за последствиями атаки.

13:01 Целей было очень много, но есть нюанс. Почему "рекордная" ночная атака шахедов на самом деле не является рекордной — Игнат

Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат объяснил NV, чего стремятся достичь россияне, атакуя Украину сотнями дронов-имитаторов вместе с настоящими шахедами.

11:47 В зоне Воздушного командования Запад было уничтожено 2 крылатых ракеты Х-101 и 54 шахеты

Речь идет о зоне ответственности ПК Запад — Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях, уточнил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

11:30 Спасатели ликвидировали пожары в двух населенных пунктах Житомирщины, которые вспыхнули в результате ударов РФ.

Горели здание столярного цеха и хозяйственные постройки. Также были повреждены окна в двух жилых многоэтажках.

10:14 Мэр Броваров обнародовал кадры масштабного пожара на предприятии, который вспыхнул в результате атаки РФ в Требухове Киевской области. Согласно более свежим данным Киевской ОВА, он уже ликвидирован.

10:04 Из 728 дронов лишь около 300 были шахедами, хорошо проявили себя дроны-перехватчики — Игнат

«Давайте сразу немножко градус напряжения немного снимем. Скажем, что не шахедов летело такое количество [728]. Шахедов летело всего чуть больше трехсот, и большое количество их было уничтожено противовоздушной обороной», — отметил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, в этот раз противовоздушная оборона «неплохо справилась». Игнат подтвердил, что есть «определенные последствия» от ударов баллистических ракет Кинжал, «хотя далеко не все они долетели до своих целей».

Кроме того, по его словам, «хорошо себя проявили дроны-перехватчики«. Этой ночью на их счету десятки сбитых вражеских беспилотников, о чем заявил ранее и Владимир Зеленский.

09:51 Ночной удар дронами и ракетами по Киевщине был одной из крупнейших массированных и комбинированных атак РФ по области — ОВА

Николай Калашник, глава Киевской ОВА, напомнил, что тревога на Киевщине длилась более семи часов. В Броварском районе уже ликвидировали «пожар паллет на одном из предприятий», уточнил он.

В результате вражеской атаки в Броварском районе Киевской области травмированы два человека. Женщина 44 лет получила ушиб грудной клетки. Мужчина 61 года получил острую реакцию на стресс.

09:43 Это показательная атака, Россия отвергает все попытки мира — Зеленский о новом рекордном ударе РФ

Ключевые тезисы из заявления президента:

Из 728 дронов более 300 - это шахеды

Большинство целей было сбито, применялись как дроны-перехватчики ( « десятки сбитых [целей], масштабируем технологию»), так и мобильные огневые группы ( « тоже имеем десятки сбитых»).

Основной удар был по Луцку . Повреждения зафиксированы также в Днепровской , Житомирской , Киевской , Кировоградской , Николаевской , Сумской , Харьковской , Хмельницкой , Черкасской и Черниговской областях .

Эта показательная атака — очередное доказательство , что нужны санкции, « болезненные санкции против нефти , которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами»

Партнеры знают , как нажать так , что Россия будет вынуждена думать о завершении войны , а не новых ударах . Каждый , кто хочет мира , должен действовать .

09:25 На Киевщине в результате ночной атаки возник пожар на одном из предприятий площадью 8000 кв.м, продолжается его ликвидация — фото ГСЧС

08:50 Новый антирекорд: Россия атаковала Украину 741 целью — 728 дронами и 13 ракетами

Среди ракет были семь крылатых ракет Х-101 и Искандер-К (удалось сбить все) и шесть баллистических Кинжалов (не удалось сбить ни одной).

Из 728 ударных БПЛА (шахедов и дронов-имитаторов) удалось сбить или было локально потеряно 711.

Основным направлением удара была Волынь, в частности город Луцк .

Зафиксированы попадания в четырех локациях, а падения сбитых целей - на 14 локациях, уточнили в ВС ВСУ.

08:45 Спасатели ликвидировали пожар в Луцке и показали последствия массированных ночных ударов по городу

07:46 «Фактически все летело на Луцк»: в Волынской ОВА рассказали, что ночью город атаковали около 50 шахедов и пять ракет

Об этом заявил Иван Рудницкий, глава Волынской ОВА. «Что касается разрушений, то сейчас продолжается ликвидация пожаров на складских помещениях одного из предприятий Луцка, а также гаражного кооператива. И самое главное — по состоянию на сейчас нет сообщений о пострадавших или погибших», — добавил он.

Ранее мэр Луцка заявил, что ночная атака была самой массированной за время вторжения.

07:23 Ночные удары по Хмельницкой области: после атаки известно о повреждении крыши и стены в одном из частных домов Хмельницкого района, заявил Сергей Тюрин, глава Хмельницкой ОВА. Информации о травмированных пока не поступало.

06:28 Удар по Луцку был самым массированным с начала вторжения

В результате массированной атаки РФ в Луцке произошло возгорание зданий одного из гаражных кооперативов, также пожар зафиксировали на территории одного из предприятий, сообщил городской голова Игорь Полищук. Предварительно, погибших нет.

06:26 Воздушные силы сообщают об отбое угрозы ударных БпЛА.

05:55 Обновлена карта тревог.

Фото: alerts.in.ua

05:33 В Ивано-Франковской громаде работает ППО, сообщил городской голова Марцинкив.

05:22 Обновленные данные по движению БпЛА от Воздушных сил:

БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс северный.

БпЛА в северо-западной части Житомирщины, курс северо-западный. БпЛА южнее Ровно, курс западный.

БпЛА в северной части Тернопольщины, курс северо-западный.

БпЛА в восточной части Львовщины, курс северо-западный.

БпЛА севернее Ивано-Франковска, курс западный

04:08 Ракеты в южной части Киевщины, курсом на Виннитчину, сообщают Воздушные силы.

04:06 По сообщению Воздушных Сил ВСУ, ракеты на Черкасщине, курсом на Киевщину/Виннитчину.

03:42 СМИ сообщают о мощном взрыве в Луцке.

03:38 Скоростные цели на Сумщине и Харьковщине, курс юго-западный.

Скоростные цели на Черниговщине, курс западный.

02:52 Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет 2 МиГ-31.

02:50 Воздушные силы сообщают о БпЛА в направлении Луцка с восточного направления. БпЛА в направлении Тернополя с восточного направления. БпЛА в направлении Житомира с восточного направления. БпЛА в направлении Харькова с восточного направления.

01:52 В Броварском районе Киевской области в результате очередной массированной атаки российских дронов пострадала женщина 1980 года рождения.

01:40 БпЛА в направлении Тернополя с северо-восточного направления.

БпЛА в направлении Киева с восточного направления.

БпЛА в направлении Житомира с юго-восточного/восточного направлений, сообщают Воздушные силы.

00:46 В Запорожской области работают силы ПВО, сообщил глава ОГА Федоров.

00:25 Воздушные силы сообщают о большом количестве вражеских ударных БпЛА в воздухе. Привлечены средства по их сбиванию.

00:13 В Киеве слышны взрывы, Кличко сообщает о работе ПВО.

23:48 В Днепре слышны звуки взрывов, сообщает Суспільне. В регионе объявлена воздушная тревога.

23:38 Отбой угрозы по МиГ-31К.

23:30 Тревога распространилась на всю Украину. В городах раздаются взрывы.

Фото: alerts.in.ua

23:23 В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям, сообщили в КОВА.

23:16 СМИ сообщают о взрывах на Киевщине.

22:59 Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Житомирщине, которая движется в юго-западном направлении. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил, что россияне запустили Кинжалы.

Жителей Житомира и Староконстантинова призвали оставаться в укрытиях.

Обновлено в 22:50. Из-за взлета МиГ-31 воздушную тревогу объявили по всей Украине.

В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили о движении шахедов:

БпЛА в южной части Николаевщины изменения курса на север.

БпЛА в восточной и центральной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.

БпЛА в западной части Сумщины, курс западный.

БпЛА севернее Киева, курс западный.

БпЛА в южной и центральной частях Харьковщины, курс западный.

БпЛА в южной части Полтавщины, курс западный.

БпЛА в западной/центральной/восточной частях Днепропетровщины, курс западный.

БпЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.

Фото: alerts.in.ua

В ночь на 8 июля российская армия атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области и 54 шахедами и беспилотниками-имитаторами различных типов.