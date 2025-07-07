Утром понедельника, 7 июля, российские оккупанты ударили двумя шахедами по Харькову . Удары зафиксированы в Шевченковском и Слободском районах города.

08:48 В ГСЧС показали последствия утренних ударов по Харькову и уточнили, что среди 27 пострадавших есть трое детей.

В результате атак возникли пожары в жилых и общественных объектах:

Шевченковский район — горели квартиры на восьмом этаже 9-этажки. Площадь пожара составила 70 кв. м, он локализован, продолжается ликвидация.

Слободской район — попадание по территории детсада и торгового объекта. Горели хозяйственная постройка и авто ( общая площадь — около 10 м.кв). Пожары ликвидированы.

08:08 В Харькове уже 27 пострадавших — Терехов

Обновлено в 07:20 В Харькове уже 19 пострадавших в двух районах города, заявил мэр города Игорь Терехов

Обновлено в 06:50. Количество пострадавших в Харькове возросло до 13 — ОВА.

Обновлено в 06:37. До 10 возросло количество пострадавших в результате российского удара по Харькову — Синегубов.

По его словам, восемь человек пострадали в Шевченковском районе, еще двое — в Слободском.

Обновлено в 06:29. Количество пострадавших в Харькове возросло до восьми.

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, в Шевченковском районе зафиксировано уже шесть пострадавших в результате российской атаки.

Обновлено в 06:22. Также известно о двух пострадавших в Слободском районе Харькова, сообщил Олег Синегубов.

Общее количество пострадавших возросло до семи человек, отметил он.

Обновлено в 06:12. В Шевченковском районе Харькова в результате атаки БПЛА пострадали четыре человека, среди них есть двое детей, сообщил Олег Синегубов.

«Возник пожар на 8 этаже дома, ориентировочная площадь возгорания — 10 м². Также зафиксированы попадания вражеского БПЛА в Слободском районе города», — добавил он.

Обновлено в 05:55. В Слободском районе Харькова также зафиксировано попадание в многоэтажку, сообщил Игорь Терехов.

Обновлено в 05:54. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Шевченковском районе города зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажку.

«В результате обстрела есть возгорание на 9 этаже. Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется. Профильные службы работают на месте», — отметил он.

Об атаке БПЛА сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Только что Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками типа „шахед“. Под ударом — предварительно — Шевченковский район города. Последствия уточняются», — отметил он.